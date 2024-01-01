Лучшие новогодние фильмы января 2024: что смотреть в кинотеатрах

Салаты потихоньку доедаются, и самое время подумать о развлечениях и новогоднем досуге. Редакция "Клео.ру" подготовила для любимых читателей список лучших фильмов января 2024 года (по нашей версии), которые стоит смотреть в кинотеатрах на каникулах.

Холоп 2 (комедия)

Страна производства: Россия

Дата премьерного показа: 1 января 2024 года

Продолжение комедийного блокбастера "Холоп". Главный герой – Гриша уже вернулся из прошлого и как следует перевоспитался. Жизнь холопа пошла ему на пользу, и теперь он стал внимательнее относиться к любой несправедливости. На жизненном пути бывшего мажора появляется избалованная девушка Катя. Впрочем, вскоре беспредельщица также оказывается в прошлом и уже в ином для себя социальном статусе.

Бременские музыканты (приключения, комедия, семейный)

Страна производства: Россия

Дата премьерного показа: 1 января 2024 года

Фильм рассказывает о любимых многими бродячих героях. Трубадур, пес, кот, осел и петух объединяют воедино свои таланты, чтобы вернуть жителям печального городка Бремен радость и счастье. Друзья вместе отправляются к дочери Короля и пытаются ее рассмешить. Однако все идет далеко не по плану героев...





Химера (фэнтези, мелодрама, комедия, приключения)

Страна производства: Италия, Франция, Швейцария

Дата премьерного показа: 1 января 2024 года

Окунемся в атмосферу Италии 1980-х годов. Главный герой фильма – молодой археолог Артур, сталкивается с шайкой кладоискателей, которые затягивают его в не совсем легальный оборот древнейших находок. И пока они пытаются разбогатеть, сам Артур находится в поисках входа в загробный мир для встречи с возлюбленной.

Человек-невидимка. Возвращение (триллер)

Страна производства: Великобритания

Дата премьерного показа: 4 января 2024 года

Овдовевшая молодая девушка решила приютить в своем доме старого приятеля по медицинской школе. Загадочный сосед каким-то образом становится невидимым и постепенно теряет рассудок. Череда этих обстоятельств приводит к тому, что в городе начинают происходить страшные вещи.

Стальная хватка (биография, спорт, драма)

Страна производства: Великобритания, США

Дата премьерного показа: 11 января 2024 года

Спортивная драма режиссера Шона Дуркина. Фильм основан на реальной биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха. По сюжету дети популярного бойца сражаются на арене, каждый раз рискуя остаться на ней навсегда.



