"Отпуск по обмену": новогодний фильм, который должна посмотреть каждая женщина

"Отпуск по обмену" – кинокартина, которая предлагает нам погрузиться в пленительный мир двух женщин. Новогодний фильм с блестящим актерским составом: Кейт Уинслет, Кэмерон Диас, Джуд Лоу и Джэк Блэк.

В центре сюжета две женщины, которые столкнулись с проблемами в личной жизни. Айрис (Кейт Уинслет) оказалась в абьюзивных отношениях с экс-партнером Джаспером (Руфус Сьюэлл), который уже обручился с другой, но не желает прекращать их общение. Тем временем Аманда (Кэмерон Диас) столкнулась с предательством со стороны своего бойфренда, что вынудило её положить конец их связи. Каждая из них совершает непредсказуемый шаг – обмен домами на время отпуска.





Аманда знакомится с братом Айрис. Впоследствии у них зарождаются чувства. При знакомстве с Грэмом (Джуд Лоу) Аманда рассказывает о себе только в негативном ключе, осознанно себя обесценивая. Мужчина не предпринимает никаких попыток для того, чтобы изменить ситуацию или начать строить здоровые отношения.

Тем временем Айрис попала в мир Голливуда, где она знакомится с известным сценаристом Артуром Эбботом (Элай) и композитором Майзлом Дюмонтом (Джек). Айрис рассказывает Элаю о своем опыте терапии на протяжении трех лет, который, к ее сожалению, не оправдал надежд на полноценное выздоровление, вызванного прошлыми отношениями. Благодаря новым друзьям Айрис обретает внутреннюю силу и уверенность.





Джаспер, осознав, что его влияние на Айрис угасает, решается приехать к ней в Лос-Анджелес. Его старания возобновить общение оказались тщетными: Айрис игнорирует его попытки связаться с ней и оставляет "прошлое в прошлом".

Айрис вступает в отношения с Джеком, которые нельзя назвать идеальными. Мужчина испытывал проблемы в личной жизни с моделью, которые не были до конца решены. Как только ему написала бывшая пассия он бросает Айрис и срывается к ней. В первую очередь Майлз видит в Айрис родственную душу и друга, а уже потом объект любви.





Финальные кадры дарят зрителям картину идеального спокойствия, показывая как обе женщины достигают своего счастья. Фильм рассказывает о склонности к созависимости в отношениях, обесценивании себя и идеализации партнера.

Этот фильм учит уважать и ценить себя. Согласитесь, лучше это делать на чужих ошибках, чем на своих. "Отпуск по обмену" должна посмотреть каждая женщина, чтобы научиться отличать здоровые отношения от зависимости и давать дельные советы своим подругам, которые нарвались на недостойных мужчин.