Поздравление с Новым годом 2024: что пожелать в праздничный день

Редакция "Клео.ру" подготовила универсальные поздравления с Новым годом 2024, которые ты можешь отправить всем друзьям и близким!

Ура и еще раз ура! Наступил долгожданный праздник – Новый год 2024. Порадуй близких крепкими объятиями, теплыми словами и добрыми улыбками. Что пожелать в праздничный день и как выразить чувства оригинально? Используй самые лучшие поздравления с Новым годом в стихах от женского журнала "Клео.ру".





Дед Мороз в упряжке мчится и подарки раздает,

Пусть к тебе успех стучится и в делах всегда везет!

Поздравляю с Новым годом и дарю большой привет,

Мир Земле и мир народам много-много-много лет.





Снежинка в ладони растает, мое поздравление – нет.



Пусть сердце в груди пылает, любовь бережет от бед.

Обходят тебя стороной волнения, страхи, тревоги.

Пусть лучик добра и света твои освещает дороги.





Пишу тебе поздравление в Новый год без прикрас.



Желаю приятных хлопот, от счастья сияющих глаз,

Крепкие чувства, душевный покой, нежность, тепло родных.

Счастье лови как супергерой даже в моментах простых.





Встречай Новый год с "Клео.ру" – мы пишем множество строчек,



Чтобы жизнь протекала твоя с удовольствием, без заморочек.

Поздравляем тебя с Новым годом и желаем побольше смеха,