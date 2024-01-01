Поздравление с Новым годом 2024: что пожелать в праздничный день

Ура и еще раз ура! Наступил долгожданный праздник – Новый год 2024. Порадуй близких крепкими объятиями, теплыми словами и добрыми улыбками. Что пожелать в праздничный день и как выразить чувства оригинально? Используй самые лучшие поздравления с Новым годом в стихах от женского журнала "Клео.ру".
Дед Мороз в упряжке мчится и подарки раздает,
Пусть к тебе успех стучится и в делах всегда везет!
Поздравляю с Новым годом и дарю большой привет,
Мир Земле и мир народам много-много-много лет.
Снежинка в ладони растает, мое поздравление – нет.
Пусть сердце в груди пылает, любовь бережет от бед.
Обходят тебя стороной волнения, страхи, тревоги.
Пусть лучик добра и света твои освещает дороги.
Пишу тебе поздравление в Новый год без прикрас.
Желаю приятных хлопот, от счастья сияющих глаз,
Крепкие чувства, душевный покой, нежность, тепло родных.
Счастье лови как супергерой даже в моментах простых.
Встречай Новый год с "Клео.ру" – мы пишем множество строчек,
Чтобы жизнь протекала твоя с удовольствием, без заморочек.
Поздравляем тебя с Новым годом и желаем побольше смеха,
Сияет над небосклоном звезда твоего успеха.