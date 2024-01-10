Во время новогодних праздников люди часто щедро тратятся на подарки для родных и близких, а также на праздничные ужины, вечеринки и развлечения. В результате этого расходы значительно увеличиваются, а средств на покрытие других потребностей в январе становится недостаточно. "Клео.ру" нашли 3 эффективных способа сберечь деньги после праздников.

Сократите расходы на готовые обеды

Вместо того, чтобы покупать готовые обеды или ужинать в ресторане каждый день, попробуйте готовить больше дома. Планируйте свое еженедельное меню, закупайтесь продуктами заранее и готовьте пищу сразу на несколько дней. Это позволит вам сэкономить деньги на питании.

Пересмотрите траты на развлечения

После праздников многие люди продолжают тратить большие суммы на развлечения и различные мероприятия. Попробуйте найти более бюджетные варианты отдыха, такие как прогулки по новогоднему городу, бесплатные концерты или поход на каток. Также постарайтесь ограничить количество платных развлечений в этом месяце. Чем тратить деньги, лучше проводить время дома с друзьями за просмотром фильмов или за посиделками с настольными игры.

Будьте более сдержанными при покупке одежды

В начале года многие магазины проводят распродажи, чтобы избавиться от остатков коллекций предыдущего сезона. Выбор таких товаров может в конечном итоге оказаться невыгодным: есть риск потратить деньги на одежду плохого качества, которая вскоре выйдет из моды. Психологи рекомендуют хотя бы день анализировать необходимость приобретения той или иной вещи, чтобы не совершить импульсивную покупку.



