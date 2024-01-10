Хлебникова обратилась к врачам из-за сильных проблем с суставами

По сообщениям телеграм-канала "Shot", у певицы Марины Хлебниковой из-за прогрессирующего ревматоидного артрита начали отказывать пальцы рук. Артистка обратилась в медицинское учреждение за помощью специалистов: ей больно ходить, чувствительность пальцев рук сильно ухудшилась, как пишет источник.

Помимо этого у Хлебниковой якобы диагностировали невроз: источник сообщает, что врачи провели певице специальный тест для проверки координации и обнаружили невротическое расстройство. При подобном заболевании человек сталкивается с упадком сил, ощущает раздражительность и плохо спит.

В декабре 2023 года телеграм-канал "Shot" сообщал, что Марине Хлебниковой дали группу инвалидности из-за артрита. Якобы певица регулярно посещает ревматолога и передвигается с большим трудом. На данный момент у артистки вторая стадия заболевания, как сообщает источник. Такое течение болезни характеризуется эрозией в костях запястий и локтей. По информации телеграм-канала "Shot", у Хлебниковой диагностирован остеопороз смешанного типа, который тяжело переносится.

Ранее сообщалось о том, что у певицы случайно были обнаружены проблемы с сердцем. В ноябре 2023 года Марина Хлебникова попала в больницу из-за раны на ноге. Стандартное обследование выявило артемию и ишемию у певицы, как утверждает вышеуказанное СМИ.

Директор исполнительницы назвал заявления о ее самочувствии неправдой. Представитель Марины Хлебниковой уточнил, что у артистки нет никаких жалоб на здоровье и подчеркнул, что она активно проводит выступления. Также директор звезды напомнил, что его подопечная ранее записала видеообращение к своим поклонникам по поводу слухов о ее ухудшившемся состоянии здоровья.