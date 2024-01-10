Зачем нужно компрессионное белье после пластики

После любой пластической операции необходимо специальное
компрессионое белье. Современное компрессионное белье изготавливается из
специального трикотажа с добавлением эластана, благодаря чему белье крепкое,
эластичное, влагостойкое, но при этом отлично пропускает кислород, позволяет
коже свободно дышать и не натирает.
Компрессионое белье должно быть немного неудобное, потому что у него другие цели. Его строго индивидуально подбирает под вас ваш врач.
Компрессионное белье вы носите постоянно, и днем и ночью. У вас должно быть минимум два комплекта. Срок ношения компрессорного белье в среднем один-два месяца, продолжительность зависит как походит период реабилитации, он может как сократится так и увеличится.
Компрессионное белье бывает различное, в зависимости от выполненной операции. Если пациент решает сам перестать носить белье, то он может получить – переворот импланта, если выполнена маммопластика, боль, вторичная инфекция, растяжение Рубцов расхождение швов., длительное заживление.
Зачем же нужно компрессное белье?
Если все правильно подобрано, и пациент не занимается самодеятельностью.
- Снижаются отеки – из-за своего уникального состава тканей белье как бы массирует ваши ткани, что выводит с организма лишнюю воду, процесс заживления проходит быстрее.
- Защищает – кожа в области операции очень чувствительная.
- Снижает боль, поскольку ограничивает движения.
- Если выполнена маммопластика с использованием импланта – белье фиксирует имплант в правильном положении, уменьшает риск переворота импланта.
- Снижается риск расхождения швов, при этом рубец будет маленьким и еле заметным.
- Постоянное давление создает оптимальные условия для правильного заживления.
Соблюдайте рекомендации вашего врача – и вы получите хорошие результаты.