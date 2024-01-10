Дерматолог Антимирова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук зимой

В холодное время года женщины часто сталкиваются с проблемой сухости кожи рук, что ведет к покраснениям, шелушению и ощущению стянутости. Евгения Антимирова, квалифицированный дерматолог и косметолог, поделилась, что для ухода за кожей рук зимой полезно выбирать кремы, обогащённые жирными кислотами и церамидами, которые также известны как эмоленты.

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК ЗИМОЙ – РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СПЕЦИАЛИСТА

Для ухода за кожей рук зимой эксперт советует использовать кремы, богатые церамидами и жирными кислотами, которые эффективно борются с сухостью. Функции жирных кислот включают защиту организма, в то время как церамиды служат связующим элементом, обеспечивая формирование и поддержание влажностного слоя кожи.

Специалист рассказывает, что для поддержания кожи в оптимальном состоянии рекомендуются использовать косметические средства дважды в день: утром и вечером. В случаях, когда кожа рук особенно сухая, рекомендуется применять крем после каждого контакта с водой. Важно подчеркнуть, что холестерол 2-4% в составе кремов для рук играет ключевую роль в укреплении кожи.





Для поддержания здоровья кожи рук эксперт в разговоре с порталом "Страсти" советует использовать парафинотерапию. Процедура с парафином не только создает на коже защитный слой, препятствующий потере влаги, но и способствует питанию и увлажнению.

Рекомендуется надевать резиновые перчатки при работе с агрессивной химией и обязательно использовать варежки при выходе на улицу, что является неотъемлемой частью эффективного ухода за кожей рук зимой.





УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК ЗИМОЙ – ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Специалист советует ограничить использование кремов с глицерином. Глицерин, являясь трехатомным спиртом, при всей кажущейся эффективности, скорее всего, лишь временно увлажняет кожу, образуя на ней пленку, которая по окончанию действия может привести к её пересушиванию.

Кроме того, в случаях, когда на руках появляются пигментные пятна или раздражения, крайне не рекомендуется пытаться убрать их с помощью химических средств или чистотела, который, несмотря на своё название, не имеет никакого отношения к растительным экстрактам. Такие действия могут привести к образованию белых пятен, рубцов и даже к атрофии кожи.





Использование гормональных кремов на протяжении продолжительного времени без медицинского контроля может негативно отразиться на здоровье кожи, вызывая повреждение ее защитного слоя и серьезные дисфункции.

Следуя этим рекомендациям дерматолога по выбору средств для ухода, избегая определенных вещей и применяя дополнительные меры защиты, вы сможете сохранить кожу рук здоровой, увлажненной и защищенной от негативных внешних воздействий. Помните, что уход за кожей рук зимой требует дополнительного внимания и заботы.

