Как восстановить кожу после новогодних праздников: 5 полезных процедур

Не все так страшно, как нам представляется. Существуют полезные процедуры, которые помогут восстановить кожу и вернуть ей здоровый и сияющий вид.

Очистка

После праздников кожа может быть засорена от остатков макияжа и излишков себума. Регулярная очистка поможет избавиться от загрязнений и открыть поры. Можно использовать мягкий очищающий гель или пенку, чтобы бережно удалить все остатки макияжа и грязи.



Пилинг

Праздничные стресс и недостаток сна могут привести к появлению сухой и шелушащейся кожи. Пилинг поможет удалить омертвевшие клетки и стимулировать обновление кожи. Лучше присмотреться к мягому фруктовому или механическому пилингу, который не будет раздражать кожу.



Увлажнение

Восстановление уровня увлажнения кожи – одна из главных задач после праздников. Используйте увлажняющие сыворотки и кремы, богатые гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Это поможет восстановить уровень влаги в коже и вернуть ей мягкость и эластичность.



Маски

Регулярное применение увлажняющих и питательных масок поможет восстановить кожу после новогодних праздников. Маски с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, витаминами и антиоксидантами питают и укрепляют кожу, делая ее более здоровой и сияющей.



Защита от солнца

Не забывайте о защите кожи от ультрафиолетовых лучей, даже в зимнее время. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше, чтобы предотвратить повреждение кожи и появление пигментных пятен.