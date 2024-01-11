Как собрать удачный гардероб для плюс-сайз девушек

"Клео.ру" собрали несколько рекомендаций, которые помогут создать стильный и модный гардероб для девушек плюс-сайз. Эти советы универсальны, но могут быть персонализированы в каждом конкретном случае.
Подбор правильного размера
Одежда должна быть идеально подходящей по размеру, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Слишком обтягивающую или слишком свободную одежду стоит избегать. Выбирайте модели, которые подчеркивают талию и создают пропорции.
Игра с пропорциями
Верными помощниками в достижении цели будут различные элементы одежды. Они создадут баланс и привлекут внимание к нужным местам. Например, если у вас широкие бедра, но узкая талия, отдайте предпочтение топам с рюшами или декоративным элементам, чтобы приковывать к себе взгляды.
Цветовые решения
Экспериментируйте с цветами, чтобы создать интересный и стильный образ. Избегайте слишком ярких или насыщенных оттенков, предпочтение отдавайте нейтральным и темным цветам, которые не полнят.
Акценты на аксессуары
Аксессуары могут сделать большую разницу в вашем образе. Используйте яркие и стильные аксессуары, такие как шарфы, ювелирные изделия, сумки и обувь, чтобы добавить интересные детали и завершить свой образ.
Подгонка по типу фигуры
У каждой девушки есть своя уникальная фигура, и важно учитывать это при выборе одежды. Изучите свою фигуру внимательней и определите, какие модели и силуэты подходят вам лучше всего. Например, если у вас "яблочная" фигура с полнотой в области живота, стоит выбирать платья с высокой талией или туники, чтобы скрыть эту зону.
Уверенность и комфорт
Важно чувствовать себя уверенно и комфортно в своей одежде. Носите то, что поднимает ваше настроение и позволяет выразить свою индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать и быть собой.