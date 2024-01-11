Как собрать удачный гардероб для плюс-сайз девушек

"Клео.ру" собрали несколько рекомендаций, которые помогут создать стильный и модный гардероб для девушек плюс-сайз. Эти советы универсальны, но могут быть персонализированы в каждом конкретном случае.

Подбор правильного размера

Одежда должна быть идеально подходящей по размеру, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Слишком обтягивающую или слишком свободную одежду стоит избегать. Выбирайте модели, которые подчеркивают талию и создают пропорции.



Игра с пропорциями

Верными помощниками в достижении цели будут различные элементы одежды. Они создадут баланс и привлекут внимание к нужным местам. Например, если у вас широкие бедра, но узкая талия, отдайте предпочтение топам с рюшами или декоративным элементам, чтобы приковывать к себе взгляды.

Цветовые решения

Экспериментируйте с цветами, чтобы создать интересный и стильный образ. Избегайте слишком ярких или насыщенных оттенков, предпочтение отдавайте нейтральным и темным цветам, которые не полнят.