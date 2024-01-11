Как быстро похудеть: советы от Анастасии Решетовой

Почти каждую женщину волнует два вопроса: как есть и не набирать лишних килограммов, и как быстро похудеть после того, как пустился во все тяжкие и забыл про ограничения в питании? Амбассадор здорового образа жизни, модель Анастасия Решетова в своей книге "Сегодня я проснулась другой" предлагает методику экспресс-сброса лишних сантиметров в талии при помощи диеты. Какой именно подход предлагает бывшая избранница Тимати?





Анастасия Решетова, по ее словам, испробовала очень много экспресс-диет, поскольку ей всегда нужно было быть в форме. Работа модели требует соблюдения определенных стандартов фигуры. Однако не все такие диеты Анастасия называет полезными. Более того, она утверждает, что экспресс-диетами нужно пользоваться в самых исключительных случаях – когда действительно очень нужно сбросить несколько килограммов. В остальном сторонница ЗОЖ настаивает на постоянном соблюдении норм здорового питания.

Экспресс-диета, которой придерживалась автор книги – это диета "ангелов" Victoria's Secret. Она заключается в употреблении мяса с овощами. Мясо нужно есть не столько, сколько захочется, а дозированно: важно соблюдать норму калорий. Также Решетова напоминает, что соблюдение питьевого режима обязательно. По словам Анастасии, белковая диета – самая безопасная с точки зрения сохранения мышечной массы и хорошего самочувствия.

Анастасия Решетова утверждает, что вопрос, как быстро похудеть, перестанет вас беспокоить, если вы будете придерживаться этой диеты (100-150 граммов белка за один прием пищи), пить необходимое количество воды в день и добавите физические упражнения. Буквально через неделю вы увидите первые результаты, как заявляет фитнес-гуру.





Также модель называет экспресс-диеты из интернета "полной чушью", которые ни в коем случае не следует даже начинать. Так, к примеру, употребление одних яблок и кефира может привести к сильнейшим гормональным нарушениям. И вообще, любая несбалансированная диета – это большой удар по организму. Могут нарушиться важнейшие процессы в вашем теле, как утверждает автор. Поэтому первое, что нужно сделать – подобрать диету в соответствии с индивидуальными особенностями организма.

Если мучать себя голодом, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вы только обеспечите своему организму сильнейший дефицит витаминов и микроэлементов. По словам Анастасии Решетовой, очень важно насыщать тело необходимым минимумом белков, жиров и углеводов, чтобы не было перекосов, и полагаться на советы и рекомендации специалистов по питанию.





Как быстро похудеть – вопрос тоже в корне неправильный, как считает автор книги. Потому что быстро – не значит качественно. Для организма экспресс-похудение – это стресс. Лучше всего сбрасывать вес постепенно, основываясь не на чудо-диетах, а на соблюдении режима дня, правильного питания и физических нагрузках на постоянной основе, заключает Решетова.