Как правильно ходить по улице в гололед, чтобы не получить травму

Обувь с хорошей подошвой

Важно выбирать обувь с противоскользящей подошвой, которая обеспечит хорошее сцепление с ледяной поверхностью. Избегайте обувь с гладкой подошвой или высокими каблуками, так как это может увеличить риск скольжения.



Маленькие шаги и осторожные движения

Ходите маленькими шагами и старайтесь делать медленные и осторожные движения. Это поможет сохранить равновесие и предотвратить скольжение. Избегайте резких поворотов или рывков, чтобы не потерять устойчивость.



Используйте различные поручни

Если это возможно, используйте поддержку, такую как поручни или перила, чтобы улучшить свою устойчивость. Держитесь за них, особенно при подъеме или спуске по лестницам.

Избегайте ледяных участков

Если видите участок с очень гладким льдом, попробуйте обойти его, ища более безопасный путь. Также старайтесь пройти по краю тротуара или другой более шероховатой поверхности.

Носите светоотражающую одежду

В зимние месяцы, когда световой день короткий, носите яркую или отражающую одежду, чтобы быть видимыми для других людей и водителей. Это поможет избежать возможных столкновений или несчастных случаев.