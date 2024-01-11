Диета для красивой кожи: рецепт рисового салата с тунцом

Пища, как известно, должна быть не только вкусной, но и полезной. Если вы согласны с этим утверждением, скорее начинайте готовить салат по рецепту от редакции "Клео.ру", который поможет в поддержании здоровья и красоты.

Тунец относят к диетическим продуктам. Мясо этой рыбы насыщено железом и по своим питательным качествам не уступает говядине. В тунце содержится большое количество витаминов и микроэлементов, а также полиненасыщенные жиры. В сочетании с рисом, фасолью и овощами блюдо прекрасно разнообразит ваш ежедневный рацион и пойдет на пользу фигуре.





По рецепту для приготовления рисового салата с тунцом вам понадобится:

150 грамм длиннозерного риса

1 луковица (красная)

150 грамм помидоров черри

2 столовые ложки лимонного сока

2 яйца

Горсть маслин без косточек

1 банка тунца в собственном соку

2 чайные ложки винного уксуса

1 банка консервированной красной фасоли

2 веточки базилика

Листья зеленого салата

Соль, специи по вкусу





Далее по рецепту нужно отварить рис, откинуть его на дуршлаг и остудить. Слить жидкость из банки с фасолью и тунцом и добавить к рису. Лук и оливки нарезать и насыпать к рису и рыбе.

Добавить к ингредиентам соль, перец, специи по вкусу. Заправить уксусом и накрыть крышкой. Поставить салат на час в холодильник.





За это время варим яйца, очищаем и разрезаем их на четыре части. Далее по рецепту режем половинками помидоры. На тарелку кладем предварительно промытые листья салата. На них – охлажденную заготовку из холодильника. Украшаем блюдо дольками помидоров и яиц. Добавляем листья базилика и вуаля – салат готов! Приятного аппетита!