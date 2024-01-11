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Психолог Васильева рассказала о рисках для сына Косенко из-за резонансного видео

Психолог Васильева рассказала о рисках для сына Косенко из-за резонансного видео

Психолог Васильева прокомментировала ситуацию со скандальным видео Сергея Косенко. Эксперт оценила риски для малыша.

Видео блогера Сергея Косенко, где он бросает своего двухмесячного сына Лео в сугроб (или якобы куклу, как потом заявил сам Косенко), вызвало нешуточный резонанс в Сети. Все, кто видел этот ролик, практически сошлись в едином мнении, что такое поведение нельзя назвать нормальным. Чем продиктован такой поступок, и как случившееся может отразиться на Лео в будущем? На эти вопросы эксклюзивно для "Клео.ру" ответила Наталья Васильева, психолог, основатель Квантовой психологии в России, сооснователь Ассоциации Квантовых Специалистов, автор и ведущая телепрограммы "Квантовая дива" на Europa+TV, блогер, интервьюер, трендсеттер мышления и образа жизни.

Эксперт отметила, что эту тему можно раскрывать на нескольких уровнях. Прежде всего, – на уровне потребностей ребенка, связанных с его возрастом. В первые месяцы жизни малыш нуждается в безопасности и постоянном контакте, тишине. Очень важен процесс установления привязанности. Ситуация, которую увидели пользователи Сети на видео, показывает нам, что удовлетворение этих потребностей может быть нарушено.

Из-за этого, как считает Наталья Васильева, у ребенка могут возникнуть сложности с установлением базового доверия к миру, теряется ощущение базовой безопасности. Это чревато нарушением такой простой и естественной для ребенка задачи как радоваться миру. Также в будущем могут появиться сложности с проявлением самостоятельности.

"Последствий у нарушения решения этих задач целый спектр – от личностных проблем, проблем с зависимостями, до серьезных психических расстройств. Это будет зависеть от способности ребенка справляться и адаптироваться к неадекватному поведению родителей. Будем надеяться, что у Лео хватит на это сил", – отмечает психолог.

Фото: соцсети

Следующий уровень проблем, которые могут сформироваться из-за подобной ситуации касается непосредственно поведения самих родителей. Эксперт подчеркивает:

"Их поведение заставляет усомниться в их готовности и способности быть хорошими родителями. Родитель должен быть стабильным, терпеливым, любящим, заботливым. И самое главное, понимать, что здоровье и счастье малыша важнее, чем деньги, слава и успех. Потому что материальные вещи приходят и уходят, а фундамент здоровья ребенка выстраивается в первые годы жизни и в дальнейшем формирует его взрослую жизнь. Если это правило нарушается, то, как минимум, у ребенка нарушается понятие собственной ценности".

Фото: из личного архива Натальи Васильевой

Как утверждает Наталья Васильева, чтобы в будущем малыш смог гармонично коммуницировать с окружающим миром и устанавливать контакт с самим собой, ему важно ощущать, что он для родителей является самым главным и ценным. При подобном смещении ценностей сложно представить, как родители смогут обеспечить ребенку вышеназванные потребности.

Немаловажным, по словам психолога, является и то, как общество относится к такому поведению: поддерживаем ли мы его или нет. Также специалист задалась вопросом, насколько в современном мире верны ориентиры в сфере воспитания детей, если появляются подобные видеоролики:

"Люди, имеющие влияние и являющиеся для многих ролевыми моделями, становятся известными не на пользу обществу и общечеловеческих ценностных ориентиров, а на хайпе, вирусных видео, использующих или предполагающих использование младенцев. И мы смотрим на это, покупаем услуги и товары у таких людей, кто-то подражает им. Поверьте, если бы хайп не работал, то блогеры бы не создавали его. Мы сами, своими руками способствуем созданию нездорового общества или, как минимум, не препятствуем этому. А это мир, в котором будут жить все наши дети. По-моему, пора об этом задуматься", – заключила эксперт, высказываясь о поступке Сергея Косенко.

11 января 2024, 18:07
Сергей Косенко. Фото: Соцсети
Елена Беловицкая
Клео.ру✓ Надежный источник

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