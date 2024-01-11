Скрывающая возлюбленного Суханкина ответила на вопрос о свадьбе

Солистке группы "Мираж" Маргарите Суханкиной совсем недавно было присвоено звание Заслуженной артистки России. Однако радостные события в жизни певицы связаны не только с творческими достижениями. Исполнительница хита "Музыка нас связала" призналась, что размышляет о свадебном торжестве.

По словам Маргариты Суханкиной, она не очень-то любит рассказывать о своей личной жизни. Артистка придерживается народной мудрости про счастье, которое любит тишину. Все для того, чтобы его не спугнуть. Звезда отечественной сцены отметила, что ее возлюбленный не связан с публичной деятельностью, он бывший военный.

"Этот человек – вроде бы моя противоположность, но этим он как раз дополняет и уравновешивает наш союз", – поделилась артистка в интервью WomanHit.

Певица с иронией отметила собранность своего избранника. Судя по всему, ее творческой натуре было сложно адаптироваться к строгой дисциплине бывшего военного, но что не сделаешь ради счастья. Маргарита Суханкина давно привыкла к особенностям характера своего любимого мужчины. Хотя иногда хочется и расслабиться, по ее словам.





На вопрос о печати в паспорте артистка ответила, что не хочет этого делать из-за суеверий. Жизнь убедила певицу, что официальный брак ничего не дает. После того, как пара выходит из ЗАГСа, начинаются проблемы, считает знаменитость. Сейчас ее все устраивает. Маргарита Суханкина призналась, что счастлива со своим избранником.

Свадьбе певица со своим возлюбленным предпочитают тихое семейное застолье. Издержки публичной профессии берут свое: артистка хочет тишины и покоя. Торжество, связанное с регистрацией брака если и будет, то, скорее всего, его отметят в узком кругу, как заявила Маргарита Суханкина.