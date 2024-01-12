Как носить вязаные вещи и не выглядеть старше своих лет

Зимой вязаные вещи согреют и придадут индивидуальности. Рассказываем, как правильно их подбирать и сочетать с другими предметами гардероба.

Подберите фасон

Выбирайте вязаные вещи с современными и актуальными фасонами. Лучше воздержаться от слишком объемных моделей, которые могут добавить лишний объем. Вместо этого лучше присмотреться к прилегающим моделям, которые подчеркнут фигуру.

Играйте с текстурами

Вязаные вещи могут быть разных текстур и вариаций. Используйте это, комбинируя разные текстуры в одном образе. Например, отлично будут смотреться грубые вязаные свитера с гладкими юбками или брюками.



Используйте контрастные цвета

Вязаные вещи часто ассоциируются с нейтральными и приглушенными оттенками. Не бойтесь экспериментировать с цветом. Яркие вязаные свитера или аксессуары могут добавить свежести и молодости образу.





Комбинируйте современные элементы

Чтобы выглядеть стильно и современно, сочетайте вязаные вещи с современными элементами гардероба. Например, носите вязаный свитер с джинсами в стиле boyfriend или с модными ботинками на платформе.



Добавьте аксессуары

Аксессуары могут сделать образ завершенным и добавить неповторимый стиль. Попробуйте носить вязаные шарфы, шапки или перчатки, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и придать внешности особый шарм.