Как улучшить состояние кожи: рацион для молодости и красоты

Для ответа на вопрос, как улучшить состояние кожи, нужно для начала понять следующее. Важно не только избавиться от вредных продуктов питания, но и налегать на полезные. Если вы в силах отказаться от фаст-фуда и прочей "мусорной" еды, которая не приносит пользы организму, вы уже на полпути к победе. Однако ж необходимо и включать в рацион все то, что дает коже питание и обеспечивает ее полезными веществами. Что же это? Давайте разбираться.

Как избавиться от целлюлита

Так называемая апельсиновая корка в области ягодиц – это не только возрастные изменения, но и результат того, как мы питаемся. Значительно улучшить состояние проблемных мест могут помочь четыре главных врага целлюлита: минеральные вещества, аминокислоты, витамины и клетчатка, как заявляют специалисты по питанию. Все это есть во фруктах и овощах.

Однако не стоит переходить на исключительное употребление таких продуктов. Организму нужны и белки, и жиры, и углеводы. В идеале, если ваш рацион распишет нутрициолог или диетолог. В остальном будьте внимательны к своему организму – не стоит впадать в крайности.

Как улучшить состояние кожи с помощью полезных продуктов? Так, например, правильные жиры, которые содержаться в оливковом масле, жирной рыбе, авокадо, орехах тоже очень нужны в борьбе с целлюлитом. Помимо этого для улучшения состояния кожи можно включить в свой рацион салат, капусту, каши на воде, яйца. Витамин Е, так необходимый для красивой кожи, содержится в помидорах, шпинате, петрушке, шиповнике.





Что провоцирует целлюлит

На сегодня ученые доказали, что изменения кожи подобного типа провоцирую газированный напитки, растворимый кофе, еда с искусственными добавками, рафинированный сахар. Также к продуктам -противникам красоты относят копчености, маринады, мучное, соленья, алкоголь.

Что поможет избавиться от прыщей

Витамин Е и витамин А помогут в борьбе с высыпаниями. Так, например, суточную норму витамина Е можно получить из примерно пяти грецких орехов. Витамин А содержится в темно-оранжевых и темно-зеленых овощах, как рассказывают нутрициологи. Постарайтесь включить в свой рацион льняное семя. В нем много омега-кислот, которые так полезны для кожи.





Попробуйте отказаться от рафинированного сахара. Он является провокатором кожных высыпаний. Аналоги всегда можно найти: это и фрукты, и мед, и сухофрукты.

Что провоцирует прыщи

Вот список продуктов, вызывающих покраснения: сахар, шоколад, торты, пирожные, конфеты, печенье, чипсы, мороженое. Не обязательно навсегда отказываться от любимых лакомств, но их ограничение будет огромной пользой для вашей кожи.

Иногда, как отмечают диетологи, кожные высыпания провоцирует молоко, которое вызывает гиперсекрецию сальных желез. Это чревато появлением прыщей.

Еще один провокатор прыщей – кофе. Из-за частого употребления этого напитка может повышаться уровень гормона стресса кортизола. Если вовремя его не компенсировать, например, тренировками, то он может плохо повлиять на состояние кожи лица.





Как улучшить состояние кожи, вам всегда подскажет не только специалист по питанию, но и дерматолог. Помните, что точную причину заболевания может установить только квалифицированный специалист. Это касается и питания. Придерживаться диет или каких-либо ограничений нужно под наблюдением врача-диетолога.