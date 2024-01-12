Телеведущая Османова назвала возможную причину разрыва Кудрявцевой с мужем

Звезда ТВ Лера Кудрявцева сделала шокирующее для общественности заявление: телеведущая рассталась со своим супругом. Утром 12 января в своем блоге она кратко изложила суть ситуации:

"Я ушла от мужа. Алкоголь – зло. Точка".

После этого знаменитость обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить ее, а также уточнила, что комментариев по данному вопросу давать не будет. Однако всех взволновал вопрос, почему известная блондинка заговорила об алкоголе.

По слухам, ведущая программы "Звезды сошлись" с некоторых пор взвалила на себя все финансовые вопросы семьи. Поклонники Леры Кудрявцевой решили, что ее супруг пристрастился к пагубной привычке из-за сложностей в спортивной карьере. Однако эти домыслы ничем не подтверждены.

Вопрос о расставании Леры Кудрявцевой с ее супругом Игорем Макаровым прокомментировала телеведущая Лолита Османова. Эксперт не исключила наличие психологических проблем у хоккеиста.

Главная проблема заключается в том, что человек, связавший свою жизнь со спортом, больше нигде себя не видит, считает Османова. И в случае спада карьеры или ее завершения могут возникать большие психологические трудности. В преодолении сложностей может помочь только специалист. И, если к нему не обращаться, то ситуация может усугубиться: начинаются проблемы не только с алкоголем, но и с запрещенными веществами, как отмечает эксперт в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Османова подчеркнула, что в случае совпадения этих предположений с реальностью, ей остается пожелать супругу Леры Кудрявцевой скорейшего разрешения сложностей, а телезвезде – пережить это непростое время как можно скорее.