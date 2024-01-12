Для стройной талии: рецепт салата с маринованной свеклой, рисом и клюквой

В этом пикантном блюде, рецепт которого для вас приготовила редакция "Клео.ру", все прекрасно – от яркого цвета до большой пользы для вашего организма. Чем этот салат хорош?

Рис обладает отличными очищающими свойствами, улучшает пищеварение и содержит большое количество клетчатки, как утверждают диетологи. Недаром этот злак так уважают в восточных странах. Свекла тоже обладает очищающими свойствами. Клюква помогает укреплять иммунитет и способствует похудению. А в орехах много полезных жиров и микроэлементов.





Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1/2 стакана смеси длиннозерного и дикого риса

2 небольших вареных свеклы

1 луковица (красная)

2 столовые ложки бальзамического уксуса

1 чайная ложка меда

3 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки лимонного сока

Соль, перец по вкусу

Горсть орехов и сушеной клюквы

Свежая мята





Далее по рецепту нарезаем свеклу кубиками, а лук колечками. Складываем в отдельные чашки.

Готовим заправку для салата: смешиваем мед, уксус, масло и лимонный сок. Солим и перчим. Заливаем заправкой нарезанный лук и немного его мнем, чтобы маринад быстрее пропитал овощ. Добавляем свеклу и убираем на час в холодильник.





Далее по рецепту отвариваем рис до готовности. Сливаем воду и даем остыть. Затем достаем заготовку из холодильника и добавляем ее к рису. Перемешиваем ингредиенты и посыпаем сверху готовое блюдо мелко порубленными жаренными орехами. Добавляем свежие листья мяты. Салат готов! Приятного аппетита!

