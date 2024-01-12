Для стройной талии: рецепт салата с маринованной свеклой, рисом и клюквой

В этом пикантном блюде, рецепт которого для вас приготовила редакция "Клео.ру", все прекрасно – от яркого цвета до большой пользы для вашего организма. Чем этот салат хорош?
Рис обладает отличными очищающими свойствами, улучшает пищеварение и содержит большое количество клетчатки, как утверждают диетологи. Недаром этот злак так уважают в восточных странах. Свекла тоже обладает очищающими свойствами. Клюква помогает укреплять иммунитет и способствует похудению. А в орехах много полезных жиров и микроэлементов.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1/2 стакана смеси длиннозерного и дикого риса
- 2 небольших вареных свеклы
- 1 луковица (красная)
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
- 1 чайная ложка меда
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки лимонного сока
- Соль, перец по вкусу
- Горсть орехов и сушеной клюквы
- Свежая мята
Далее по рецепту нарезаем свеклу кубиками, а лук колечками. Складываем в отдельные чашки.
Готовим заправку для салата: смешиваем мед, уксус, масло и лимонный сок. Солим и перчим. Заливаем заправкой нарезанный лук и немного его мнем, чтобы маринад быстрее пропитал овощ. Добавляем свеклу и убираем на час в холодильник.
Далее по рецепту отвариваем рис до готовности. Сливаем воду и даем остыть. Затем достаем заготовку из холодильника и добавляем ее к рису. Перемешиваем ингредиенты и посыпаем сверху готовое блюдо мелко порубленными жаренными орехами. Добавляем свежие листья мяты. Салат готов! Приятного аппетита!