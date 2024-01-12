Как приготовить рыбу на пару в пароварке

Выберите свежую рыбу высокого качества. Очистите ее от чешуи и внутренностей. Если рыба имеет кости, удалите их при помощи пинцета или специальной костодерки. Промойте рыбу холодной водой и высушите бумажным полотенцем.



Приправьте рыбу. Вы можете использовать различные специи и травы для добавления вкуса. Популярными вариантами являются лимонный сок, соль, перец, зелень, чеснок или душистые травы, такие как базилик или розмарин. Нежно натрите рыбу смесью специй с обеих сторон.



Подготовьте пароварку. Залейте нижний резервуар пароварки достаточным количеством воды, согласно инструкции по эксплуатации. Включите пароварку и дайте ей нагреться до рабочей температуры.



Разместите рыбу в пароварке. Расположите рыбу на специальной решетке или на листе пергамента внутри пароварки. Убедитесь, что куски рыбы не соприкасаются друг с другом, чтобы они равномерно приготовились.



Приготовьте рыбу. Закройте пароварку крышкой и готовьте рыбу в течение 8-10 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от толщины и размера кусков рыбы. Рыба будет готова, когда легко отделяется от кости и имеет однородную структуру.



Подавайте рыбу. Осторожно достаньте рыбу из пароварки и аккуратно переложите на тарелку. Подавайте с лимонными ломтиками и свежей зеленью для украшения. Вы также можете подать рыбу с приготовленными овощами или гарниром по вашему выбору.