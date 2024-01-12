Стилист Лукашева раскрыла главные секреты быстрого роста волос

Итак, вы решили заняться своей шевелюрой. С чего начать? Как быстро отрастить волосы? На эти и другие вопросы ответила стилист Ирина Лукашева. Эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил, которые помогут вам обрести желанную длину как можно скорее.

1. Подберите несколько расчесок

Каждая из них должна массировать кожу головы и аккуратно распутывать волосы. Расческа с редкими зубьями подойдет для того, чтобы распутать пряди после мытья. Круглая щетка хороша для укладки. Массажную расческу полезно использовать перед сном, чтобы улучшилась циркуляция крови.

2. Подберите качественные шампуни



Стилист Лукашева объяснила также, как быстро отрастить волосы с помощью средств по уходу за волосами. Прежде всего, дело касается того, что мы используем ежедневно. По словам эксперта, подбирать шампуни нужно, ориентируясь на состояние кожи головы. Если у вас разное состояние кожи и волос, то шампунь нужен очень деликатный. Средство для мытья волос в таком случае должно аккуратно очищать кожу от сала и одновременно увлажнять.





3. Пользуйтесь масками

Маски помогают достигнуть желаемого результата гораздо быстрее. Самое важно при выборе такого средства, как отмечает стилист, обращать внимание, на что воздействует маска. Это должны быть фолликулы. Также можно воспользоваться классическим домашним рецептом для быстрого роста волос:

Вам понадобится имбирь, перец, куркума, витамины А и Е, касторовое масло и никотиновая кислота. Базой домашней маски может послужить репейное масло. Также подходит и кокосовое. Полученную смесь наносят на корни и закрывают волосы пленкой. Сверху укутайте шевелюру полотенцем. Через полчаса смойте маску с шампунем.

4. Пейте витаминно-минеральные комплексы

Для тех, кто ищет ответ на вопрос, как быстро отрастить волосы, эксперт рекомендует не забывать о приеме дополнительных витаминов. Прежде всего, это касается витаминов группы В, а также А и Е. Это база, которая помогает волосам и ногтям расти и оставаться здоровыми.

5. Приобретите шелковую наволочку

Как поясняет стилист в интервью WomanHit, шелк очень полезен для волос. Эта натуральная ткань снимает статическое электричество и помогает сохранить блеск волос.





6. Обновляйте кончики волос

По словам эксперта, эта рекомендация меньше всего поможет напрямую в ускорении роста ваших локонов. Однако ж подобная привычка позволит устранить поврежденные кончики, и дальнейшее расслоение волоса будет остановлено. Соблюдение таких нехитрых правил поможет вам забыть про вопрос, как быстро отрастить волосы.

К слову, ранее редакция "Клео.ру" уже рассказывала, как быстро отрастить волосы в домашних условиях. Например, мы советовали не использовать плойку для выпрямления волос, а также как можно реже сушить волосы феном. Не стоит также забывать про защиту волос от прямых солнечных лучей летом и от морозного воздуха зимой. Важно помнить, что качество волос зависит, прежде всего, от вашего здоровья. Поэтому для желающих отрастить волосы необходимо забыть о вредных привычках.