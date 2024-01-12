Старшенбаум рассказала, как к ней домой заявился Ефремов в костюме Деда Мороза

Слухи о романе Ирины Старшенбаум и Никиты Ефремова ходили давно. Некоторые считали, что актеров связывали близкие отношения. Однако подтвердить эту информацию никто из них не спешит. При этом Старшенбаум не скрывает: однажды она встречала Новый год в компании Ефремова.

Несколько лет назад звезда российского кино отмечала новогоднее торжество самым невероятным образом. По словам звезды фильма "Притяжение", однажды 31 декабря к ней пришли друзья вместе с Никитой Ефремовым и Машей Иваковой. Ребята надели костюмы главных новогодних героев – Деда Мороза и Снегурочки и устроили самый настоящий утренник. Были и стихи под елкой, и конкурсы и подарки из мешка, рассказала актриса в эксклюзивном интервью порталу "Страсти".

Как призналась Ирина Старшенбаум, встреча 2024 года оказалась для нее не менее потрясающей. Праздник знаменитость встретила вместе с близкими в любимом Санкт-Петербурге. Рестораны, прогулки по Невскому, поездка к Финскому заливу принесли много радостных эмоций. По словам Ирины, вместе с друзьями они посещали многочисленные книжные лавки города. Не остался без внимания и старейший кинотеатр Санкт-Петербурга "Аврора". Старшенбаум отметила, что удалось зайти и в особенное для нее место – часовню блаженной Ксении Петербургской.

Ирина Старшенбаум отметила, что очень любит поесть, поэтому каникулы сопровождались многочисленными походами в рестораны Северной столицы. К радости знаменитости, в ее любимом городе очень много заведений, где можно вкусно и красиво поесть.