4 года в браке: что дарить на льняную свадьбу

В честь четырехлетия совместной жизни, пары празднуют особый юбилей, известный под разными названиями: льняная, восковая или веревочная свадьба. Поговорим о том, как какие подарки следует выбрать, чтобы угодить возлюбленным.

Обычай подсказывает обратить внимание на изделия из льна. Льняные товары для дома – это всегда актуальный и практичный презент. Подарком может стать комплект штор или постельных принадлежностей. Отметим, что одежду дарить не стоит. Поскольку она может не соответствовать личным предпочтениям получателя. Например, льняной сарафан, выполненный в народном стиле, может вызвать восторг не у каждой дамы, а мужская вышитая рубашка вряд ли станет излюбленным элементом гардероба для современного мужчины.





Скандинавы, например, предпочитают дарить свечи. Альтернативным вариантом могут стать стильные подсвечники.

Если вы ищете подарок, который несет в себе не только эстетическую ценность, но и историческое значение, обратите внимание на льняных кукол. Эти фигурки, когда-то служившие защитными талисманами, сегодня превратились в уникальные декоративные элементы для дома.

В Германии празднование четырехлетия супружеской жизни принято ассоциировать с янтарной годовщиной. Подарки из солнечного камня могут стать прекрасным выбором для тех, кто ценит такого рода предметы.





И наконец, любой подарок может быть тщательно упакован в льняной мешок. Он элегантно подчеркивает тематику мероприятия.



Самым важным при выборе подарка на торжество является ваше личное отношение и знание предпочтений и интересов пары. Ведь льняная свадьба – особенный и значимый день в их жизни, и ваш подарок должен отражать причастность к их счастью.