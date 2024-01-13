3 лучших способа приготовить макароны с сыром

Макароны по-итальянски с пармезаном

Этот рецепт очень простой, но вкус блюда просто потрясающий. Вам понадобятся спагетти или другие макароны на ваш выбор, сыр пармезан, сливки или молоко, сливочное масло, соль и перец. Сначала сварите макароны до готовности. Затем в отдельной кастрюле смешайте сливки или молоко, сыр пармезан, сливочное масло, соль и перец. Нагревайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока сыр полностью не растает и соус не станет густым. Затем смешайте соус с готовыми макаронами и подавайте горячим.



Макароны с сыром и грибами

Данный рецепт добавит богатый и ароматный вкус вашим макаронам. Вам понадобятся макароны на ваш выбор, свежие грибы, сыр чеддер или гауда, лук, сливки или молоко, соль, перец и специи по вкусу. Сначала сварите макароны до готовности. Затем на сковороде обжарьте нарезанный лук и грибы до золотистого цвета. Добавьте сливки или молоко, соль, перец и специи. Доведите до кипения и добавьте туда нарезанный сыр. Помешивайте, пока сыр не растает и соус не станет густым. Затем смешайте соус с готовыми макаронами и подавайте.

Макароны с тремя видами сыра

Вам понадобятся макароны на ваш выбор, сыр чеддер, сыр моцарелла и сыр гауда или голландский, сливки или молоко, сливочное масло, соль и перец. Сначала сварите макароны до готовности. Затем в отдельной кастрюле смешайте сливки или молоко, нарезанные сыры, сливочное масло, соль и перец. Нагревайте смесь на среднем огне, постоянно помешивая, пока сыры не растают и соус не станет густым. Затем смешайте соус с готовыми макаронами и подавайте горячим.