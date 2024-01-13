Старый Новый год 14 января 2024 года: как отмечать праздник

Некоторые считают праздник Старый Новый год пережитком прошлого, но жизнь слишком коротка, чтобы веселиться только лишь 1 января. Предлагаем использовать каждый день на максимум, чтобы потом не жалеть о потерянном времени. Что важно – в этом году 14 января выпадает на выходной.





Из-за праздника не нужно пересматривать обращение президента. Включать "голубой огонек", разглядывая звезд шоу-бизнеса тоже ни к чему. Куда лучше абстрагироваться от политики и того, что не несет реальной пользы. Проведите торжество в хорошем настроении, занимаясь любимым делом и получая положительные эмоции.





Собирайтесь с близкими людьми на прогулку – устройте лыжный марафон или покатайтесь со снежной горки на тюбинге. Ранее "Клео.ру" писали о правилах безопасности, на которые стоит обратить внимание. Также в Старый Новый год 14 января можно поступить как в песне Александра Иванова: "выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей".

Раз уж праздник все-таки не новый, попробуйте отведать за новогодним столом блюда из советского прошлого и убрать с глаз долой современные гаджеты. Песни, анекдоты, тосты и просто разговоры по душам непременно придутся кстати.





Вовсе не обязательно покупать членам семьи подарки, и уж тем более преподносить им ненужные вещи, от которых вы тщетно мечтаете избавиться в 2024 году. Искренняя забота, добросердечное отношение, неравнодушие и внимание – это именно то, что оценят окружающие в Старый Новый год 14 января.



