Что приготовить на Старый Новый год: 5 беспроигрышных блюд к столу

Старый Новый год – это прекрасная возможность еще раз собраться всей семьей или в компании друзей и весело отметить начало нового года по старому стилю. Чтобы создать уютную и торжественную атмосферу, редакция "Клео.ру" предлагает вам 5 беспроигрышных идей для праздничного стола, которые порадуют ваших гостей и дополнят атмосферу праздника.

1. Салат "Оливье" с креативным твистом

Классический "Оливье" – неизменный атрибут новогоднего стола. Но что, если немного разнообразить рецепт? Добавьте в салат маринованные огурчики, свежие яблоки или замените обычную колбасу на копченую курицу или язык. Это придаст известному блюду новые вкусовые нотки.





2. Закуска из слоеного теста с начинкой

Слоеные "закусочные елочки" или "звезды" с сыром, ветчиной, грибами или рыбной начинкой станут не только вкусным, но и оригинальным украшением стола. Вы можете использовать готовое слоеное тесто, чтобы сэкономить время.

3. Горячее блюдо: запеченная свиная рулька или курица

Ароматная запеченная рулька или курица с золотистой корочкой – это сердце праздничного стола. Маринуйте мясо заранее в специях и травах, а перед подачей украсьте зеленью и свежими овощами. Это блюдо не только радует глаз, но и прекрасно насыщает.





4. Рыбное блюдо: лосось под цитрусовым соусом

Рыба – легкий и изысканный выбор для праздничного стола. Запеченный лосось под соусом из апельсинового или лимонного сока с добавлением дижонской горчицы и меда станет настоящим гастрономическим удовольствием.

5. Десерт: праздничный торт или пирог

Никакой праздник не обходится без десерта. Приготовьте праздничный торт или пирог с фруктами, ягодами и сливками. Если хочется чего-то менее традиционного, опробуйте рецепты шоколадного фондана или панна котты.





Не забудьте о напитках! Подготовьте глинтвейн, фруктовый пунш или другой любимый напиток, чтобы поднять тост за уходящий год и встретить новые надежды и мечты.

Помните, что главное в празднике – это атмосфера и компания. Не перегружайте себя сложными рецептами, выбирайте блюда, которые вы любите готовить, и которые наверняка придутся по вкусу вашим гостям. Пусть Старый Новый год запомнится вам радостью общения и вкусным застольем!