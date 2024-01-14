Грибное рагу с овощами: рецепт идеальной хозяйки

Грибное рагу с овощами – классический ужин для всей семьи. Это блюдо непременно есть в арсенале идеальной хозяйки. Мы подготовили для вас рецепт с фото, чтобы готовить аппетитную еду было еще приятнее.

Ингредиенты для рагу



Мякоть тыквы – 300 граммов;

Свежие шампиньоны – 250 граммов;

Стебель сельдерея – 1 штука;

Брюссельская капуста – 250 граммов;

Болгарский перец – 1 штука;

Тыквенные семечки – 3-4 столовые ложки;

Растительное масло – 50 граммов,

Чистая вода – 1 стакан;

Молотый кориандр, майоран, соль и черный молотый перец – по вкусу.



Рецепт с фото

Грибы следует хорошо промыть и нарезать мелкими дольками на доске. Тыкву, сельдерей и болгарский перец измельчаем крупными кубиками. Брюссельскую капусту размораживаем и делим ножом на половинки.





На растительном масле слегка обжариваем тыкву. Следом добавляем сделанную нарезку (туда входят грибы, сельдерей, болгарский перец, брюссельская капуста). Затем жарим этот состав еще 3-5 минут.





После вливаем в сковороду стакан воды. Затем добавляем соль, специи и продолжаем тушить блюдо на слабом огне до готовности. При подаче посыпаем грибное рагу с овощами тыквенными семечками.



