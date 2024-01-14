Грибное рагу с овощами: рецепт идеальной хозяйки

Грибное рагу с овощами – классический ужин для всей семьи. Это блюдо непременно есть в арсенале идеальной хозяйки. Мы подготовили для вас рецепт с фото, чтобы готовить аппетитную еду было еще приятнее.
Ингредиенты для рагу
Мякоть тыквы – 300 граммов;
Свежие шампиньоны – 250 граммов;
Стебель сельдерея – 1 штука;
Брюссельская капуста – 250 граммов;
Болгарский перец – 1 штука;
Тыквенные семечки – 3-4 столовые ложки;
Растительное масло – 50 граммов,
Чистая вода – 1 стакан;
Молотый кориандр, майоран, соль и черный молотый перец – по вкусу.
Рецепт с фотоГрибы следует хорошо промыть и нарезать мелкими дольками на доске. Тыкву, сельдерей и болгарский перец измельчаем крупными кубиками. Брюссельскую капусту размораживаем и делим ножом на половинки.
На растительном масле слегка обжариваем тыкву. Следом добавляем сделанную нарезку (туда входят грибы, сельдерей, болгарский перец, брюссельская капуста). Затем жарим этот состав еще 3-5 минут.
После вливаем в сковороду стакан воды. Затем добавляем соль, специи и продолжаем тушить блюдо на слабом огне до готовности. При подаче посыпаем грибное рагу с овощами тыквенными семечками.
Вот и весь рецепт!