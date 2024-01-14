"Судороги, конвульсии, всю искорежило": блогер Конасова чуть не потеряла ребенка

В России не так много видеоблогеров с большой аудиторией, которые годами удерживают интерес подписчиков и увеличивают охваты. Среди них Катя Конасова прославилась как скептик, который проверяет разного рода марафоны, лотереи и обещания, развенчивает мифы и выводит лукавых знаменитостей на чистую воду. Блогер публикует ролики на YouTube, где иронично комментирует новости.

Карьера в Сети и хорошо подвешенный язык – далеко не все, чем может похвастаться Катя Конасова. Звезда интернет-роликов научилась успешно вести бизнес за границей, родила двоих детей и живет в счастливом браке. В августе 2022 у блогера появилась дочь Ева, ставшая приятным подарком для покорительницы Youtube.

Многие завидуют Кате Конасовой как популярной медийной личности, однако в ее жизни бывают весьма драматичные события. В специальном телеграм-канале она делится интимными секретами. Вечером 13 января звезда Youtube сообщила в личном блоге волнительные новости: она чуть не потеряла ребенка, у маленькой дочери Евы дважды случился приступ эпилепсии.



