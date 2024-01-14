Не стало знаменитого российского поэта Рубинштейна

Утром 14 января стало известно, что Россия потеряла поэта, эссеиста и настоящего гения слова. Не стало красноречивой личности, которая воплотила в творчестве великие мысли и идеалы. Лев Рубинштейн покинул нас в 76 лет.

8 января поэт был госпитализирован в НИИ имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, а проезжающий водитель не затормозил и нанес деятелю искусства серьезные травмы.

Вследствие ДТП у поэта были диагностированы многочисленные переломы и черепно-мозговая травма. Врачи ввели мужчину в медикаментозный сон, а два дня назад появилась информация, что Лев Рубинштейн скончался. Тогда его близкие опровергли эту новость, а сегодня утром дочь Рубинштейна сообщила, что ее отца все же не стало. О месте прощания с гуру слова будет известно позднее.





Ушла поистине значимая личность для российской культуры. Этот выдающийся деятель искусств, настоящий мэтр был одним из основоположников и лидеров московского концептуализма, он открыто заявлял о своей гражданской позиции. Первые свои произведения Лев Рубинштейн опубликовал на Западе, позже стал популярен и в Советском Союзе.

Лев Рубинштейн создал свой собственный стиль – стихи на карточках. В 2012 году он стал лауреатом литературной премии "Нос" за книгу "Знаки внимания".