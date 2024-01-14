Психолог Данилова дала советы о том, как переехать в другой город

Мы привыкаем к постоянству. Наш мозг устроен так, что любая смена деятельности, места жительства или партнера говорит об опасности. Причина лежит на поверхности: мы не знаем, что будет потом. Каким будет новый дом или квартира, какой будет новая работа, оправдает ли ожидания новый избранник – все это неизвестно.

Одна из самых непростых в этом плане задач – переезд в другой город. Да, адаптация будет всегда. Человеку важно попрощаться с прошлым. Я за свою жизнь переезжала и в другую страну, и в другие города, и в другие квартиры. Всегда этот этап сопровождался грустью, апатией, жалостью.





В период горевания важно пройти все его стадии. Можем ли мы подстелить себе соломинку? Да!

Первое, что важно понять: с вами все нормально, все хорошо. Наступил этап прощания с прошлым, в том числе городом, близкими. Может быть другой климат и время. Все новое и пока неизвестное. Главное, вы не одиноки в этом мире. Всегда есть люди, которые готовы помочь, даже если вы решили переехать в незнакомый город.





Здесь главное не замыкаться, а побыть "туристом" узнавать новое. Новые места, новые люди, новая работа. Замечайте в этом позитив. Находите в переезде хорошее. Планируйте, куда еще пойдете, что необычное и интересное увидите. Немного побудьте ребенком: вспомните, как в детстве даже поход в магазин был целым приключением, радуйтесь.

Дайте себе время познакомиться со всем. Не торопитесь.

Дальше попробуйте систематизировать все, что вы узнали "как турист". Каким способом и на чем добраться до различных локаций, как зовут на работе коллег, с кем можно сблизиться в разговорах.





В какие-то моменты могут опускаться руки – возможно, будете злиться на себя, что затеяли переехать или такое с вами произошло. А рядом нет близких людей, знакомых улочек, любимых кафе.

Главное, осознайте, что это в порядке вещей. Нормально испытывать разочарование, злость, потому что вы что-то потеряли на прежнем месте, а новое еще не прижилось с вами.

Также возникает депрессия, как бы переоценка себя и своего поступка. Через это проходят все, кто решил переехать. И вы тоже пройдете. Здесь два пути: закрыться дома и быть отшельницей или продолжать общаться.

Помните, на новом месте вам нужны те же навыки, что и раньше, просто какие-то вы не использовали, потому что у вас сформировались привычки, список знакомых, стабильность в работе. Пройдет время и здесь будет такое же состояние. Просто дайте себе время переехать.