Источник Daily Express назвал предстоящий год переломным для Меган Маркл и ее мужа

Топ-менеджер студии "Archewell", которую основали Меган Маркл и принц Гарри, сообщил: отсутствие оригинальных новинок у компании может привести знаменитых супругов к финансовым проблемам. Сейчас фирма несет очень много расходов из-за необходимости увеличивать заработную плату актерам и писателям.

Единственная зацепка, которая сейчас есть у герцога и герцогини Сассекских, – это контракт с Netflix. Члены королевской семьи Британии готовятся к экранизации бестселлера "Встретимся у озера". Стриминговый сервис заплатил за это 3,8 миллионов долларов.

Топ-менеджер "Archewell" сообщил Daily Express, что никакого другого контента Меган Маркл и принц Гарри выпускать не планируют, и это вызывает у него волнения. У эксперта есть сомнения в том, что экранизация романа завершится успехом. А если проект не принесет ожидаемых результатов, Netflix может прекратить сотрудничество с членами королевской семьи в 2025 году.





Источник Daily Express уверен, что пока Меган Маркл и принц Гарри не смогут определиться, в чем они хотят развиваться, им не удастся стабилизировать ситуацию. Скоро они могут оказаться в незавидном положении, пытаясь просто выживать.