Скребок гуаша: секрет китайских красавиц для красоты и свежести кожи

Скребок гуаша можно сейчас купить в любом магазине с косметикой или заказать на маркетплейсе. Кажется, у каждой уважающей себя женщины в косметичке должен лежать этот каменный массажер. На самом деле массаж скребком гуаша – это древняя методика, которая появилась в Древнем Китае. Название методики переводится как "убрать все плохое".





Эффект от массажа

Многовековая история массажа гуаша доказывает его эффективность. Он помогает снять отеки, сделать кожу более ровной и упругой.

В древние времена скребки для гуаша делали из оникса и нефрита, так как считалось, что они могут восстановить клетки кожи. Сейчас можно найти скребки из самых разных материалов. Также есть разная форма этих массажеров, она зависит от зоны – лицо, тело, голова.

Как делать массаж гуаша

Чтобы достичь максимального эффекта от массажа, нужно правильно воздействовать на кожу. Скребок должен двигаться по линиям движения лимфы снизу вверх. Массаж нужно делать на чистой коже и обязательно нанести на нее масло, чтобы скребок скользил.

Массажер нужно держать под углом 45 градусов. Лучше начать с подбородка и двигать скребок к ушам. Далее – от носа к ушам и вискам. На лбу массаж делается от переносицы к линии роста волос. После процедуры важно умыться, чтобы очистить кожу от масла, и нанести привычный уход.

Массаж скребком гуаша поможет справиться с первыми признаками старения, избавиться от отеков и повысить тонус кожи. Эта древняя техника сохранит вашу красоту и сделает кожу сияющей и свежей.