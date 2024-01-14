Специалист Абузарова объяснила, зачем детям нужен логопед

Логопед – это специалист, который оценивает нормы появления предречевых этапов и самой речи. Родителям следует впервые обратиться к такому эксперту, когда ребенку исполняется год.

К сожалению, многие родители приводят на диагностику маленьких детей, не способных к речи и к эффективному взаимодействию. В возрасте года ребенок обычно понимает, что ему говорят. Этот фактор и проверяет логопед.





Родители могут удивиться, если на приеме специалист выясняет, что у дитя проблемы. Он может не понимать обращенную речь вообще или понимать ее только в привычных ситуациях и знакомой обстановке.

Полноценное понимание обращенной речи говорит о дозревании нервной системы и своевременного появления речевых навыков. Логопед проверяет способности практическим путем, используя такие фразы: "Дай мне мячик. Постучи мячом о коробку. Нажми синюю кнопку".

Понимание речи начинает формироваться с 6 месяцев. К 1 году ребенок способен улавливать смысл фраз, а не только коротких слов. Если малыш не говорит, нужно проанализировать его поведение и способность головного мозга к переработке сенсорных ощущений.

Существует пирамида развития ребенка – в ее основе как раз лежат ощущения: тактильные, вестибулярные, проприоцептивные, слуховые, обонятельные, вкусовые. Через ощущения мозг развивается.





Но бывает так, что мозг не может перерабатывать какие-то ощущения извне, это неврологическое врожденное нарушение. Соответственно, ребенок не может изучать окружающей мир – в правом полушарии просто не хватает информации для того, чтобы формировалась речь. Вовремя диагностировать это тоже помогает логопед, который владеет методом сенсорной интеграции.

Не всем детям нужно заниматься с раннего возраста. Но если проблемы есть, то самый ценный ресурс, который есть, – это именно время. Навыки формируются не сразу: для ребенка комфортнее и физиологичнее, когда он занимается регулярно и не участвует в "гонке" за результатом. Его нервной системе требуется обработать новую информацию для использования в повседневной жизни.

Если ребенок все-таки говорит, но у него "каша во рту" – это веская причина обратиться к логопеду. Невнятная речь – признак того, что ребенок не может эффективно управлять мышцами языка и ставить язык в нужную позу для чистой артикуляции звуков. Причина кроется в нарушении иннервации мышц речевого аппарата. Как правило, это или дизартрия, или минимальный дизартрический компонент (врожденное неврологическое нарушение).





В таком случае потребуется качественная артикуляционная гимнастика, аппаратные методики очень хорошо помогают при данном нарушении (ТКМП, метод Томатис, миофункциональные тренажеры для языка с бусинками). Прогноз благоприятный, но занятия с логопедом нужны длительные. Кроме того, ребенка обязательно следует показать неврологу.

