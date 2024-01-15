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Еши Намжил лама составил гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2024 года

Еши Намжил лама составил гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2024 года

Что ждет нас в середине января? Скорее читаем астрологический прогноз от настоятеля Курумканского дацана Бурятии.

У монголоязычных народов популярен гороскоп под названием Зурхай. Это астрологический прогноз с предсказаниями, как и в классическом варианте.

В ближайшее будущее заглянул настоятель Курумканского дацана Бурятии Еши Намжил лама. Он поведал, что можно делать, а от чего лучше отказаться с 15 по 21 января. Представляем гороскоп Зурхай на третью неделю 2024 года.

15 января, понедельник

Лучшее, что можно сделать в этот день – заняться хозяйством и выбросить ненужные вещи. Как ни странно, но день этот хорошо и для свадеб. Особенно полезно уделить внимание благотворительности. Если вы решили сделать стрижку – самое время.

А вот дела судебных разбирательств не будут удачны в этот день. Также стоит отложить покупки вещей, сделанных из кожи, шерсти, пуха.

16 января, вторник

Во второй день недели походы в судебные инстанции окажутся успешными. Стричь волосы согласно гороскопу тоже можно. Если вы займетесь делами, связанными с культурой и торговлей, то обеспечите себе успех. 

При этом начинать важные проекты не стоит. Покупку одежды, обуви, техники лучше отложить. Этот день не подходит для путешествий также как и для переездов. Решать семейные вопросы и ездить к местам захоронений тоже не рекомендуется.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

17 января, среда

По словам ламы, этот день хорош для работы по хозяйству. Полезно сходить в бассейн или провести другие водные процедуры. Продавать средство передвижения в этот день не стоит. Стрижку лучше отложить и не затевать новых проектов. С деловыми встречами и решениями оформить официально отношения лучше повременить.

18 января, четверг

В этот день по гороскопу Зурхай очень хорошо играть свадьбу и идти в ЗАГС. Всем на пользу пойдут дела благотворительности. Если вы посвятите день уходу за растениями или животными, то не прогадаете. Наука и культура – тоже темы четверга. В этот день полезно готовить. Стрижка пройдет на ура. Путешествия и переезды лучше перенести на другой день.

19 января, пятница

В пятницу повезет и путешественникам, и домоседам. Любые начинания пойдут в гору. Дела брака и семьи могут стать успешными. В судебных разбирательствах и спорах вас ждет победа. День как нельзя лучше подходит для приготовления кулинарных шедевров и учебы. 

Нельзя в этот день продавать машину и посещать кладбища. Стричь волосы тоже не рекомендуется.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

20 января, суббота

К наиболее успешным делам первого выходного дня можно отнести торговлю, бракосочетания, растениеводство и животноводство, учебу, домашние дела. Стричь волосы настоятельно рекомендуется. Можно посетить и места захоронения предков. Не стоит отправляться в путешествия и решать судебные дела.

21 января, воскресенье

Благотворительность, путешествия и домашнее хозяйство – самые успешные дела этого дня, согласно гороскопу Еши Намжил ламы. Поход в ЗАГС тоже не возбраняется звездами. Можно давать деньги в долг и начинать новые проекты. Смело идите к парикмахеру, если решили изменить имидж. От покупки одежды и обуви в этот день следует отказаться.

15 января 2024, 11:42
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Елена Беловицкая
irk.kp.ru✓ Надежный источник

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