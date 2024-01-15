Кинокритик Горелов оценил способности мужа Собчак в новой роли

В своей новой режиссерской работе "Кеша должен умереть" (2023) Константин Богомолов играет главную роль. Архитектор Иннокентий Мельников в его исполнении – мужчина очень любвеобильный. По сюжету у него одна жена и две бывшие, а по факту – настоящий гарем, поскольку главный герой живет со всеми сразу и даже обеспечивает их. Но на горизонте появляется новая пассия. На этом нежные чувства его избранниц превращаются в желание отомстить.

Константин Богомолов играет главную роль и в жизни своей знаменитой супруги Ксении Собчак вот уже пять лет. Влюбленные поженились в 2019 году. Режиссер и телеведущая постоянно вместе. Партнеры демонстрируют искренние чувства по отношению друг к другу. В отличие от персонажа фильма "Кеша должен умереть", Константин Богомолов выглядит верным однолюбом.





Кинокритик Денис Горелов оценил способности мужа Ксении Собчак в новой роли. Он назвал Константина Богомолова "великим мастером" и подробно расписал, чем удивил его персонаж Иннокентия.

Эксперт отметил, что "нагло-сонный взгляд Николсона", который демонстрирует Кеша, не является для Богомолова чем-то необычным, ведь у него этот взгляд от рождения. По этой причине, как утверждает Горелов, муж Ксении Собчак мог отдать эту роль лишь одному человеку – самому себе.

Также эксперт подчеркивает сложность образа, который приходится транслировать Константину Богомолову. "Умный, лживый, интересный, трезвомыслящий и по мере сил зарабатывающий на весь свой курятник, он же цветник", – решил кинокритик. Горелов заключает, что персонаж Богомолова не иначе как "интеллектуальный султан".





Константин Богомолов более всего известен публике как режиссер нашумевших сериалов "Содержанки" (2019), "Хороший человек" (2020), "Безопасные связи" (2020). В качестве актера муж Ксении Собчак снялся в таких кинолентах как "Шерлок в России" (2020), "Псих" (2020), "Последний министр" (2020) и другие.