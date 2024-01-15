Почему не все умные становятся богатыми — рассказала психолог Данилова

Умный человек, как правило, теоретик. А богатый человек – практик.

Первому достаточно знаний, ему не важны деньги и престиж. Ему достаточно своего ума. Умный человек создаст супер теорию, как стать богатым, но никогда не воплотит ее жизнь. В отличие от него, богатый может взять и готовую теорию, и создать свою.





Вспомните начало 20 века, создание мотора для автомобиля. Теория была давно, но преуспели в этом деле практики. Бенц и Форд стали феноменом практически одновременно. Их шедевры до сих пор занимают главенствующую роль в машиностроении.





1. Богатый человек готов рисковать, а умный не будет – найдет тысячу причин этого не делать.

2. Богатый человек готов работать, создавать бизнес с кем-то. Он может положиться и на себя, и на свою команду. Умный человек чаще всего полагается только на себя.



3. Часто умным людям скучно, так как они зациклены только на себе, они не умеют себя развлекать. Богатым людям интересно все, они открыты для нового, они готовы узнавать неизвестное и пробовать неизведанное. Богатым людям некогда скучать – их жизнь бьет ключом.

4. Часто умные люди нацелены только на одном: получить знания. Богатые люди не зацикливаются, они постоянно развиваются, в поиске нового.

5. Богатые люди не оглядываются назад, они делают выводы и идут дальше. Иногда по головам, но их не остановить. Умные люди, как правило, живут прошлым. Прошлое для них – это их жизнь.

6. Богатые люди умеют планировать, извлекать выгоду, умеют рисковать. Умный не рискует – он рассчитывает риски. И это главное отличие.





Богатый человек рискует и получает результат. Умный человек к такому не готов.

Я думаю, у богатого есть определенная жилка, он не боится терять и всегда знает, что сможет снова подняться. Богатые знают, что они смогут.

Недаром говорят, что богатый человек – это тот, кто просто попробовал еще раз. Он не боится, что у него не получится, он просто будет пробовать еще раз, но при этом будет еще и анализировать. Таким образом он будет действовать до тех пор, пока не достигнет желаемого.





Каждый человек сам выбирает, кем ему быть по жизни. Не всем суждено быть богатыми, не всем суждено быть умными. Выбор за тобой!