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Вяжем носки спицами: инструкция для опытной рукодельницы

Вяжем носки спицами: инструкция для опытной рукодельницы

Шедевры рукоделия создаются увлекательно и радуют глаз. Женский журнал "Клео.ру" рассказывает, как связать носки спицами, чтобы результат оправдал труды.

Качественный подарок для близкого человека или предмет одежды для себя любимой можно сделать собственноручно. Пока на улице зима, вяжем носки спицами: они непременно пригодятся и долго прослужат. Вязание спицами – это увлекательный процесс для женщины в любом возрасте.
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Чтобы связать носки в полоску для ноги 36-40 размера, нам потребуется 100-150 граммов шерстяной пряжи темно-синего и белого цвета, а также спицы диаметром 3 миллиметра.
Плотность вязки: 27 петель в ширину и 40 кругов = 10 сантиметров.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Сначала набираем на четыре чулочные спицы по 15 петель темно-синей пряжи и, закончив их в круг, начинаем вязать 6 сантиметров резинкой 1х1. Затем следует продолжать вязание на спицах лицевыми петлями, чередуя цветные полосы.

Провязав пять сантиметров, переходим к выполнению пятки. Она будет темно-синяя. Для этого обращаем внимание на петли первой (начало круга) и четвертой спиц (конец круга). Петли второй и третьей спиц остаются без провязывания. Петли пятки провязываем чулочной вязкой лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке. Высота пятки должна быть около пяти сантиметров.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Следующий шаг – вязание колпачка пятки. Количество петель при этом делится на три части: 10 петель для правой стороны, 10 петель для середины и 10 петель для левой стороны колпачка. Провязываем по лицу работы 19 петель, а 20-ю и 21-ю петли провязываем вместе лицевой.

Наши будущие носки нужно повернуть наизнанку, первую петлю снять непровязанной, далее провязать восемь изнаночных, а девятую и десятую петли провязать вместе изнаночной. Поворачиваем работу налицо, первую петлю снимаем непровязанной, провязываем восемь лицевых, а девятую и десятую петли требуется провязать вместе лицевой. Описанный в этом абзаце этап повторяем до тех пор, пока бокам колпачка не останется ни одной петли, а в середине будет по-прежнему 10 петель.

Затем подхватываем на первую и четвертую спицы по восемь петель с обоих боков колпачка и снова продолжаем вязание на четырех спицах всех 56 петель по кругу, чередуя цветные полосы, которые будут украшать наши носки.

Провязав два круга, начинаем убавление петель на подъем. Для этого провязываем петли первой спицы до трех последних петель, следующие две петли провязываем вместе лицевой и одну лицевую. Следом нужно провязать петли второй и третьей спиц без изменений, а на четвертой спице провязать одну лицевую, две следующие петли провязать вместе лицевой перевернутой. Такое убавление делаем трижды, провязывая после каждого убавления по два круга без изменений, после чего беремся за выполнение следка.

Длина следка от пятки до мыска определяется подходящим по размеру носком. Убавление петель на мысок из темно-синей пряжи также выполняем пошагово:
Первая спица: довязать до последних трех петель, следующие две петли провязать вместе, затем одну лицевую.
Вторая спица: провязать одну лицевую, следующие две петли провязать вместе и довязать петли конца спицы.
Третья спица: вяжется по аналогии с первой.
Четвертая спица: вяжется по аналогии со второй.

После первого убавления провязываем три круга без изменений. После второго и третьего следует провязывать по два круга без изменений, после четвертого, пятого и шестого кругов – по одному кругу без изменений.

Затем нужно делать такие убавления в каждом круге, пока на спицах не останется 5-6 петель. Финальный этап – протянуть через петли рабочую нитку спицами и закрепить ее на изнанке носка по завершении вязания.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

15 января 2024, 02:10
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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