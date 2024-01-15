Вяжем носки спицами: инструкция для опытной рукодельницы

Следующий шаг – вязание колпачка пятки. Количество петель при этом делится на три части: 10 петель для правой стороны, 10 петель для середины и 10 петель для левой стороны колпачка. Провязываем по лицу работы 19 петель, а 20-ю и 21-ю петли провязываем вместе лицевой.
Наши будущие носки нужно повернуть наизнанку, первую петлю снять непровязанной, далее провязать восемь изнаночных, а девятую и десятую петли провязать вместе изнаночной. Поворачиваем работу налицо, первую петлю снимаем непровязанной, провязываем восемь лицевых, а девятую и десятую петли требуется провязать вместе лицевой. Описанный в этом абзаце этап повторяем до тех пор, пока бокам колпачка не останется ни одной петли, а в середине будет по-прежнему 10 петель.
Затем подхватываем на первую и четвертую спицы по восемь петель с обоих боков колпачка и снова продолжаем вязание на четырех спицах всех 56 петель по кругу, чередуя цветные полосы, которые будут украшать наши носки.
Провязав два круга, начинаем убавление петель на подъем. Для этого провязываем петли первой спицы до трех последних петель, следующие две петли провязываем вместе лицевой и одну лицевую. Следом нужно провязать петли второй и третьей спиц без изменений, а на четвертой спице провязать одну лицевую, две следующие петли провязать вместе лицевой перевернутой. Такое убавление делаем трижды, провязывая после каждого убавления по два круга без изменений, после чего беремся за выполнение следка.
Длина следка от пятки до мыска определяется подходящим по размеру носком. Убавление петель на мысок из темно-синей пряжи также выполняем пошагово:
Первая спица: довязать до последних трех петель, следующие две петли провязать вместе, затем одну лицевую.
Вторая спица: провязать одну лицевую, следующие две петли провязать вместе и довязать петли конца спицы.
Третья спица: вяжется по аналогии с первой.
Четвертая спица: вяжется по аналогии со второй.
После первого убавления провязываем три круга без изменений. После второго и третьего следует провязывать по два круга без изменений, после четвертого, пятого и шестого кругов – по одному кругу без изменений.
Затем нужно делать такие убавления в каждом круге, пока на спицах не останется 5-6 петель. Финальный этап – протянуть через петли рабочую нитку спицами и закрепить ее на изнанке носка по завершении вязания.