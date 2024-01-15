Вяжем носки спицами: инструкция для опытной рукодельницы

Шедевры рукоделия создаются увлекательно и радуют глаз. Женский журнал "Клео.ру" рассказывает, как связать носки спицами, чтобы результат оправдал труды.

Качественный подарок для близкого человека или предмет одежды для себя любимой можно сделать собственноручно. Пока на улице зима, вяжем носки спицами: они непременно пригодятся и долго прослужат. Вязание спицами – это увлекательный процесс для женщины в любом возрасте.









Чтобы связать носки в полоску для ноги 36-40 размера, нам потребуется 100-150 граммов шерстяной пряжи темно-синего и белого цвета, а также спицы диаметром 3 миллиметра.

Плотность вязки: 27 петель в ширину и 40 кругов = 10 сантиметров.









Сначала набираем на четыре чулочные спицы по 15 петель темно-синей пряжи и, закончив их в круг, начинаем вязать 6 сантиметров резинкой 1х1. Затем следует продолжать вязание на спицах лицевыми петлями, чередуя цветные полосы.







Провязав пять сантиметров, переходим к выполнению пятки. Она будет темно-синяя. Для этого обращаем внимание на петли первой (начало круга) и четвертой спиц (конец круга). Петли второй и третьей спиц остаются без провязывания. Петли пятки провязываем чулочной вязкой лицевыми петлями по лицу и изнаночными по изнанке. Высота пятки должна быть около пяти сантиметров.

