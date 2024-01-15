Правила уборки снега: как навести порядок около дома

Снег для владельцев частного дома – благо, если его правильно разгребать. Когда дорожки покрыты реагентами, уборка снега заключается только в одном – утилизации. Растениям и почве такая химическая влага точно не понравится.

Но это не единственное правило, которого стоит придерживаться, чтобы навести порядок около дома. Что еще нужно знать?

Привычный высоченный сугроб на участке, в целом, безопасен для насаждений. В то время как спрессованный мокрый снег со льдом с дорожек способен навредить растениям из-за своей тяжести.



Газон, как ни странно, тоже не является подходящей территорией для сброса снега. Дело в том, что, если накидывать снег в одно и то же место, весной может образоваться ледовая корка – наст. Она не позволит газону дышать, что чревато развитием грибкового заболевания. Поэтому уборка снега должна сопровождаться равномерным распределением слоя осадков на газоне.

Берегите и растения вдоль дорожек. Не стоит утрамбовывать сверху снег. Если температура почвы значительно снизится, растения рискуют погибнуть.



Если живете зимой в частном доме или на даче, поставьте лопату у входной двери. Так легче расчищать проходы после снегопада. Если вы приезжаете за город время от времени, кладите лопату в багажник машины: с ней удобнее прокладывать дорожку к входной двери.

Уборка снега с крыши – еще одна задача ответственной хозяйки. Из-за слишком тяжелого снежного покрова крыша может проседать. Попросите близкого мужчину почистить слой снега с крыши или вызовите специальную службу, чтобы беда миновала.

Порой снег помогает садоводам выселить с участка мышей. Чтобы грызуны не подобрались к нежной коре деревьев, снег утрамбовывают около ствола на регулярной основе. Но есть исключение из правил: не стоит применять эту методику для деревьев, растущих в низине. Иначе весной вокруг наверняка образуется лужа.





Вот еще несколько советов для тех, кого волнует уборка снега: