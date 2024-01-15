От бездны тьмы к потоку света: как жил великий Миларепа

Все мимолетно

Миларепа родился в зажиточной и трудолюбивой тибетской семье в 25 день первого осеннего месяца под счастливой звездой. Наследник стал долгожданной отрадой для родителей. Вместе с ними и младшей сестрой он рос в любви и достатке, но однажды все изменилось.





Отец умер, когда мальчику исполнилось 7 лет. Перед уходом глава семьи завещал передать все имущество сыну, когда тот подрастет. В итоге жадные дядя и тетя будущего наследника все прибрали к рукам, ведь Миларепа был еще ребенком.





Вдова и ее двое детей стали прислуживать алчущим родственникам. Круглый год они трудились на износ, получая для пропитания жалкие подачки, а вместо одежды – скудные тряпки. Бледные и иссохшие тела их в синяках и мозолях претерпевали боль.

Поворот не туда

Наконец, законному наследнику исполнилось 15 лет, однако ни имущества, ни денег от дяди и тети Миларепа не дождался. Из сострадания окружающие стали помогать его сестре и матери выжить, а юношу отправили учиться, чтобы в дальнейшем он избавил семью от нищеты.





Однажды Миларепа загулял на празднике в соседнем селении, а по дороге назад громко заводил песни на всю округу. Услышав знакомый голос, мать и сестра разразились негодованием – как смеет он в такое время предаваться веселью? Обрушился на юношу материнский гнев, после чего он дал обещание – овладеть черной магией, чтобы щедро отомстить дяде и тете за все содеянное.

Бездна тьмы

Непростой путь проделал Миларепа, желая постичь тонкости тайного знания, несущего разрушение и опасность. Достигнув цели, он использовал силы зла в тот день, когда дядя собирал гостей по случаю свадьбы старшего сына.





Черная магия привела к обрушению крыши дома, где погибли 35 человек. Но Миларепа не остановился — вскоре он вызвал мощнейший ураган, который уничтожил урожай всех односельчан, обрекая их на массовый голод.





Крушение надежд

Месть была жестокой, но ничуть не принесла радости черному магу. Раскаиваясь, Миларепа понял, что совершил ужасные деяния и должен срочно измениться, чтобы приносить благо всем живым существам.





Лишь один человек был способен помочь великому злодею встать на путь просветления – Марпа по прозвищу "переводчик", который наставлял учеников следовать пути милосердия и ненасилия.





Натворивший бед маг был полон энтузиазма, однако Марпа не одарил его радушием при встрече. Вместе с тем, чтобы давать наставления, учитель отказался предоставлять ему пропитание и кров. Тогда Миларепа начал скитаться и просить милостыню.

Искупление

Не с пустыми руками вернулся просящий к учителю, но начались в его жизни болезненные испытания. Марпа придумывал для виновника массовых бед тяжелые задания и угнетал его непосильной работой.





Миларепа сооружал огромные дома по поручению учителя, а затем по приказу все разрушал. Для строительства он тащил на себе тяжелые камни – один за другим. Из-за глубоких ран и увечий страдалец вызывал жалость даже у жены Марпы, но сам "переводчик" был непреклонен.





Неспроста учитель был так суров по отношению к Миларепе. Избавление от дурной кармы, которая накопилась из-за безудержного зла, дается лишь ценой безмерного страдания.

К потоку света

Пришло время, когда Марпа убедился в готовности подопечного. Он даровал ему посвящение и наставления тайного пути. В возрасте 45 лет Миларепа поселился в пещере, где годами практиковал глубокую медитацию, питался одной крапивой и отбросил все мирское.





По-прежнему он был великим, но только уже не злодеем, а йогом. Миларепа познал иллюзорность внешнего мира, а также суть всех вещей – пустоту и беграничную любовь ко всему сущему.





Миларепа достиг просветления в уединении, искоренив эго и привязанность. В горах у него появились ученики, которым он передал учение, исполняя песни.

"Никогда, сыновья мои, не копите, не стяжайте горы богатств.

Если вы сможете укротить свой ум, у вас не будет врагов!

Никогда, мои дети, не держите ненависти в сердце.

Сыновья мои, для вас другие должны быть дороже вас самих", – так завещал великий йог Тибета Миларепа.



