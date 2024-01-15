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Четверг 14 марта

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От бездны тьмы к потоку света: как жил великий Миларепа

От бездны тьмы к потоку света: как жил великий Миларепа

Когда кажется, что мир несправедлив, а брызги пролитой крови застилают глаза, вспомни эту историю и никогда не сдавайся.

Все мимолетно

Миларепа родился в зажиточной и трудолюбивой тибетской семье в 25 день первого осеннего месяца под счастливой звездой. Наследник стал долгожданной отрадой для родителей. Вместе с ними и младшей сестрой он рос в любви и достатке, но однажды все изменилось.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Отец умер, когда мальчику исполнилось 7 лет. Перед уходом глава семьи завещал передать все имущество сыну, когда тот подрастет. В итоге жадные дядя и тетя будущего наследника все прибрали к рукам, ведь Миларепа был еще ребенком.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Вдова и ее двое детей стали прислуживать алчущим родственникам. Круглый год они трудились на износ, получая для пропитания жалкие подачки, а вместо одежды – скудные тряпки. Бледные и иссохшие тела их в синяках и мозолях претерпевали боль. 

Поворот не туда

Наконец, законному наследнику исполнилось 15 лет, однако ни имущества, ни денег от дяди и тети Миларепа не дождался. Из сострадания окружающие стали помогать его сестре и матери выжить, а юношу отправили учиться, чтобы в дальнейшем он избавил семью от нищеты.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Однажды Миларепа загулял на празднике в соседнем селении, а по дороге назад громко заводил песни на всю округу. Услышав знакомый голос, мать и сестра разразились негодованием – как смеет он в такое время предаваться веселью? Обрушился на юношу материнский гнев, после чего он дал обещание – овладеть черной магией, чтобы щедро отомстить дяде и тете за все содеянное.

Бездна тьмы

Непростой путь проделал Миларепа, желая постичь тонкости тайного знания, несущего разрушение и опасность. Достигнув цели, он использовал силы зла в тот день, когда дядя собирал гостей по случаю свадьбы старшего сына.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Черная магия привела к обрушению крыши дома, где погибли 35 человек. Но Миларепа не остановился — вскоре он вызвал мощнейший ураган, который уничтожил урожай всех односельчан, обрекая их на массовый голод.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Крушение надежд

Месть была жестокой, но ничуть не принесла радости черному магу. Раскаиваясь, Миларепа понял, что совершил ужасные деяния и должен срочно измениться, чтобы приносить благо всем живым существам.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Лишь один человек был способен помочь великому злодею встать на путь просветления – Марпа по прозвищу "переводчик", который наставлял учеников следовать пути милосердия и ненасилия.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Натворивший бед маг был полон энтузиазма, однако Марпа не одарил его радушием при встрече. Вместе с тем, чтобы давать наставления, учитель отказался предоставлять ему пропитание и кров. Тогда Миларепа начал скитаться и просить милостыню.

Искупление

Не с пустыми руками вернулся просящий к учителю, но начались в его жизни болезненные испытания. Марпа придумывал для виновника массовых бед тяжелые задания и угнетал его непосильной работой.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Миларепа сооружал огромные дома по поручению учителя, а затем по приказу все разрушал. Для строительства он тащил на себе тяжелые камни – один за другим. Из-за глубоких ран и увечий страдалец вызывал жалость даже у жены Марпы, но сам "переводчик" был непреклонен.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Неспроста учитель был так суров по отношению к Миларепе. Избавление от дурной кармы, которая накопилась из-за безудержного зла, дается лишь ценой безмерного страдания.

К потоку света

Пришло время, когда Марпа убедился в готовности подопечного. Он даровал ему посвящение и наставления тайного пути. В возрасте 45 лет Миларепа поселился в пещере, где годами практиковал глубокую медитацию, питался одной крапивой и отбросил все мирское.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По-прежнему он был великим, но только уже не злодеем, а йогом. Миларепа познал иллюзорность внешнего мира, а также суть всех вещей – пустоту и беграничную любовь ко всему сущему.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Миларепа достиг просветления в уединении, искоренив эго и привязанность. В горах у него появились ученики, которым он передал учение, исполняя песни.

"Никогда, сыновья мои, не копите, не стяжайте горы богатств.

 Если вы сможете укротить свой ум, у вас не будет врагов!

Никогда, мои дети, не держите ненависти в сердце.

Сыновья мои, для вас другие должны быть дороже вас самих", – так завещал великий йог Тибета Миларепа.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

15 января 2024, 08:02
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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