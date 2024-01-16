Физкульт-привет: что положить в косметичку для занятий фитнесом

После новогодних застолий хочется вернуться в форму, поэтому все активно возвращаются в фитнес-залы и спортивные клубы. Каждая девушка хочет выглядеть красиво в любой ситуации, даже после кардиотренировки. Рассказываем, что положить в косметичку перед посещением спортивных занятий.





Уход за лицом

Часто после активных физических нагрузок на лице появляются прыщи и воспаления. Это связано с тем, что поры под макияжем и потом забиваются. Но можно помочь своей коже и перед тренировкой смывать косметику. Возьмите с собой любимое средство для демакияжа. Также лучше взять с собой специальные чистые полотенца для лица и использовать термальную воду. Если у вас есть челка, ее лучше заколоть. А после тренировки снова очистить кожу и нанести повседневный крем.

Уход за телом

Тело тоже нуждается в уходе перед и после занятий фитнесом. Накануне тренировки примите душ. Не стоит применять антиперспирант. Он заблокирует поры и спровоцирует воспаления. Лучше воспользоваться жидким дезодорантом. После тренировки нужно принять освежающий душ.

Одежду тоже важно выбрать правильно. Предпочтительнее натуральные материалы, они будут впитывать пот. А от синтетики может начаться раздражение.

Итак, что положить в косметичку для фитнес-зала: гель для душа;

дезодорант;

средство для демакияжа;

крем для лица и тела;

заколки для волос.

Теперь можно готовиться к лету и не переживать за состояние кожи. Вы будете выглядеть прекрасно!



