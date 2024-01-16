Красивая как Клеопатра: секреты ухода за собой в домашних условиях

Чистая эластичная кожа без морщин и кругов под глазами, свежий взгляд и бодрый вид – залог успеха. Хочешь быть красивая как Клеопатра? Есть хорошая альтернатива салонам красоты и дорогим средствам – "Клео.ру" рады поделиться секретами ухода за собой.

Маска богини

Возьми одну чайную ложку меда, несколько капель лимонного сока и две чайные ложки сливок. Смешай все это и нанеси на лицо, прикрыв кожу вокруг глаз ватными дисками. Через полчаса умывайся и радуйся отражению в зеркале!

Ванна для души

Клеопатра вошла в мировую историю не только как одна из самых популярных женщин древности, но и как любительница специальных ванн. Итак, подогрей литр молока, не доводя его до кипения, а в другой посуде– на водяной бане – чашку меда. Раствори мед в молоке, добавь две столовые ложки растительного масла, вылей смесь в воду для купания и наслаждайся!





Любимый компресс

Темные круги вокруг глаз, возникающие из-за стресса, многим удается победить с помощью регулярных домашних процедур. Попробуй эффективный компресс по совету "Клео ру". Для этого заверни по чайной ложке творога в два тонких носовых платка из хлопка, прими удобное положение и положи их на глаза на десять минут.

Напомним, Клеопатра сводила мужчин с ума не только внешностью. Она была красноречивой женщиной и отличалась хорошими манерами. Читай материал "Клео.ру" о правилах этикета и становись лучшей версией себя!

