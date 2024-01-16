Рай на земле: самые лучшие места для отдыха на Пхукете

Пхукет – одно из самых популярных направлений для любителей путешествий. Отдых на экзотическом острове Таиланда непременно порадует вас, если вы заранее познакомитесь с наиболее впечатляющими достопримечательностями Пхукета.

Авторы ютуб-канала "Нежный Travel" рекомендуют побывать именно здесь. Где именно?

Заповедник Као-Сок

Место, которое облагородил человек, конечно, не вызывает столько восхищений, как естественные природные красоты, однако ж путешественники советуют сюда заехать, если вы будете проезжать мимо или соберетесь на близлежащие территории.





Самое интересное здесь – катание на лодке через витиеватые берега бухты. Также в Као-Сок можно покормить пираний прямо из лодки. Стоимость такого удовольствия начинается от 200 бат (национальная валюта Таиланда).

На Пхукете основные средства передвижения – это мопеды и такси. Иногда джипы. Для того, чтобы водить мопед, вам потребуются права категории А и международные права, которые можно оформить через "Госуслуги" за 1500 рублей, отмечают авторы канала.



Остров Ко Хе

В этом месте находится один из самых популярных пляжей в окрестностях Пхукета – Банана Бич. Помимо завораживающих видов, здесь повсюду разгуливают животные. Можно встретить и домашних гусей, и огромных какаду. Посещение пляжа стоит 100 бат. В стоимость входят стандартные услуги. В кафе можно перекусить примерно за 300 бат.





Рассвет на Самит Нангши

В этом райском уголке ежедневно собираются толпы народа, чтобы посмотреть восход солнца. Как рассказывают блогеры, поездка сюда на такси обойдется в районе 2000 бат, на мопеде – от 200 бат. Если же вы решите поехать с экскурсией, то будьте готовы заплатить не менее 7000 бат. Некоторые туристы приезжают сюда вечером и ночуют прямо в палатках. Также авторы канала предупреждают, что для посещения этого места вам понадобится одежда, которую не жалко – очень много пыли по пути. При желании сюда можно приехать и на джипе.





Пляж Макао

Этот пляж знаменит тем, что рядом находится аэропорт. Все отдыхающие ловят самые эффектные кадры с пролетающими над пляжем самолетами. По словам авторов блога, в первой половине дня самолеты садятся, а во второй – взлетают. Если установить специальное приложение в телефоне, то можно отследить, самолет какой авиакомпании и модели будет пролетать над территорией пляжа.

Видовое кафе рядом с Патонгом

В этом кафе открываются потрясающие виды на океан с высоты птичьего полета. Вы можете спокойно созерцать неповторимую красоту природы и наслаждаться вкусной едой.





Мыс Промтеп – популярнейшее место у туристов. Здесь, как правило, все устраиваются поудобнее, чтобы посмотреть на закат. Если вы любите делать эффектные фотографии, то можете заехать и сюда. Это место на Пхукете точно не оставит вас равнодушным, как утверждают авторы канала.