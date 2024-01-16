Юрист Данилова объяснила, как законным образом заставить отца платить алименты

Родитель, который отказывается выплачивать алименты, может столкнуться с серьезными проблемами. Законодательство РФ позволяет применить самые разные меры в отношении злостных нарушителей закона – от ограничений на выезд из страны до уголовной ответственности. Что делать, если отец ребенка не платит алименты, рассказала юрист Евгения Данилова.

Для начала нужно обратиться в суд. Там необходимо написать соответствующее заявление и получить исполнительный лист. Этот документ нужен приставам, чтобы иметь основание взыскивать выплату с должника, как поясняет эксперт.





По словам юриста, когда документы о взыскании попадут в делопроизводство, то в силу вступают все ограничения, касающиеся лиц, не выплачивающих алименты. К таким ограничениям относят даже лишение права водить транспортное средство.

Если меры не оказали должного воздействия, вам нужно написать еще одно заявление. Это делается через два месяца с момента возбуждения исполнительного производства. На этот раз заявление пишется на имя пристава. Должностное лицо в праве привлечь должника к административной ответственности. Как отмечает Данилова, это может быть денежный штраф, обязательные работы и даже арест.





В случае отсутствия результата нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Помимо самого долга по алиментам, вы имеете право взыскать и неустойку. Как правило, в такой ситуации приставы описывают имущество. По словам юриста, крайней мерой воздействия является лишение родительских прав.