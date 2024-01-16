Только ли две полоски: что поможет точно установить беременность?

Если тест на беременность показывает две полоски, не торопитесь с выводами. У этого средства есть свои погрешности. Как их минимизировать и что поможет в точном установлении факта, что вы скоро станете мамой?

Как работает тест на беременность

Механизм довольно простой. В тест вводят специальное химическое вещество, которое реагирует на присутствие гормона ХГЧ. Если две полоски – гормон присутствует в организме женщины, если одна – отсутствует.

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) – это гормон, который начинает выделяться в репродуктивной системе женщины после зачатия. Он необходим для нормального функционирования желтого тела – временной железы, которая вырабатывает прогестерон. ХГЧ увеличивается до 20-й недели беременности.

Какой тест выбрать

Есть несколько видов тестов на беременность: планшетный струйный, цифровой или тест-полоска. Чем они отличаются?

Тест-полоска считается самым простым методом определения факта зачатия. Его окунают в емкость с мочой на 10 секунд, после чего кладут на ровную горизонтальную поверхность. Через три минуты результат будет готов.

Планшетные тесты – та же полоска, но только в пластмассовом корпусе. Моча наносится с помощью специальной пипетки. У этого теста чувствительность намного выше, чем у предыдущего.





Струйные тесты считаются очень чувствительными. С помощью такого средства можно определить беременность за 3-4 дня до предполагаемого дня месячных.

Цифровые тесты на беременность помогают не только определить факт ее наступления. Такие тесты определяют и срок беременности.

Обязательно проверьте срок годности теста перед использованием. Просроченные средства фармакологии могут выдавать неверный результат.

Значение времени суток

Для более точного определения беременности лучше всего делать тест с утра. В это время суток концентрация ХГЧ довольно высокая. Также не рекомендуется пить воду за 3 часа до процедуры.

Значение цикла

Результат теста на беременность может также "скакать" из-за особенностей менструального цикла. На 14-й день происходит овуляция. А значит, что и в этот день и в три последующих возможно оплодотворение. То есть может потребоваться несколько дней для прикрепления зародыша к матке. В первый день предполагаемых месячных можно получить достоверный результат.

Какие анализы нужно сдавать

Гинекологи рекомендуют после положительного результата теста на беременность пройти осмотр у врача. Как правило, назначается анализ крови на ХГЧ для подтверждения результата, а также другие анализы. Возможно, потребуется УЗИ.





Почему тесты на беременность могут ошибаться

Иногда использование тестов дает ложноположительный или ложноотрицательный результат. Какие причины могут этому способствовать?