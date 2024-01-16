Тыква с рисом и шалфеем: необычный рецепт отменного блюда

Многие хозяйки каждый раз ломают себе голову, какое блюдо им приготовить, чтобы получилось и быстро, и вкусно, и без лишней мороки. Здесь любую выручит необычный рецепт отменного блюда. Как приготовить тыкву с рисом и шалфеем?

В качестве ингредиентов вам пригодится 1 средняя тыква, 100 граммов риса, 2 зубчика чеснока, 1 головка красного лука, 1 веточка шалфея, 600 миллилитров куриного или овощного бульона, 100 граммов сыра фета.

Для начала разогрейте духовой шкаф до 180 градусов.





Тыкву следует порезать пополам и удалить семена. Выложите половинки тыквы на противень, разрезанной стороной вверх. Затем смажьте их оливковым маслом и посолите. На дно формы налейте около 2 сантиметров воды. Поместите тыкву в разогретую духовку на 20-25 минут.

В это время приготовьте начинку для тыквы. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, шалфей и обжарьте их до золотистого цвета.

Затем положите в сковороду рис. Обжарьте его несколько минут вместе с овощами. Затем добавьте немного бульона и при непрерывном помешивании дайте ему впитаться в крупу.





После того, как начинка приготовилась, достаньте из духовки тыкву. При помощи ложки аккуратно вытащите мякоть, оставляя при этом стенки размером один сантиметр. Измельчите внутренности тыквы и добавьте к остальной начинке.

Далее следует нафаршировать тыкву начинкой из риса и шалфея. Украсьте готовое блюдо сыром и зеленью. Вот такой несложный рецепт тыквы с рисом и шалфеем.