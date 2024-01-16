Вернувшаяся с Мальдив Волочкова нецензурно ответила на провокационный вопрос

Анастасии Волочковой пришлось прервать свой отдых на Мальдивах и вернуться в Россию. Виной тому – скандальное видео с Никитой Джигурдой, попавшее в Сеть. Теперь балерине придется разбираться с тем, кто обнародовал этот ролик.

В аэропорту звезду шоу "Одержимость" встретили журналисты. Волочкова заявила, что знает о том, что ее концерты хотят запретить. Также Анастасия отметила, что ее творчество "светит для России", и задалась вопросом, почему в него постоянно вмешиваются. Затем последовало приглашение, очевидно, на концерты. "Бесплатно всех приглашаю", – как выразилась Волочкова.

На вопрос о том, кто опубликовал видеоролик с Джигурдой, балерина ничего не ответила. Также она не призналась, как вычислила этого человека. Единственное, о чем сообщила Анастасия Волочкова: в ближайшее время состоится пресс-конференция, на которой она даст разъяснения по поводу злополучного видео.





В заключении короткого интервью Анастасии Волочковой задали провокационный вопрос о том, выпивала ли она в самолете. На что уставшая от полета балерина ответила нецензурно. В адрес журналиста полетело бранное слово, которое отчетливо услышали все присутствовавшие. После этого экс-прима Большого театра удалилась в сопровождении охранников.