Астролог Володина рассказала, как лучше одеваться на этой неделе

Астрология помогает многим строить планы. Мы обращаемся к прогнозам, чтобы узнать будущее. С началом нового года хочется понять, как себя вести, чтобы 2024 был успешным во всех отношениях. Следует обращать внимание и на свой внешний вид, ведь одежда тоже имеет значение. Астролог Василиса Володина рассказала, как лучше одеваться с 15 по 21 января, чтобы притянуть удачу.





По мнению эксперта, главные цвета этой недели – терракотовый, рыжий, темно-оранжевый. Все дело в том, что сейчас главенствует Марс, а Венера в стихии огня. Насыщенные теплые оттенки очень актуальны в этот период.





Астролог Василиса Володина также рекомендует выбирать соответствующие аксессуары. Даже маникюр можно сделать в оранжевых и рыжих тонах, которые правят бал на неделе с 15 по 21 января 2024 года. Терракотовая сумочка, вязаное платье персикового цвета, пальто лососевого оттенка – отличные детали образа на предстоящую неделю.

Специалист считает, что образ в терракотовом, рыжем, темно-оранжевом цвете будет выглядеть спокойно, достойно и при этом эффектно. Что важно – палитра подходит и для зимних прогулок, и для офиса. Решайте сами, прислушиваться к советам или нет. По крайней мере, астролог Василиса Володина предупредила.