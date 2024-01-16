В Лос-Анджелесе вручили награды премии "Эмми -2023"

Премию "Эмми-2023" вручали позже, чем обычно. В сентябре 2023 года прошла забастовка Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США. По этой причине торжественную церемонию отложили на январь 2024 года. Кто же из телевизионных деятелей получил заветную статуэтку?

В номинации лучший драматический сериал - это "Наследники" (2018-2023). Многосерийная драма рассказывает о жизни Логана Роя, который занимает высокую должность главы международного медийного конгломерата. История борьбы за власть переплетается с семейной драмой.





Статуэтку "Эмми-2023" лучшего актера в драматическом сериале получил Киран Калкин за роль в вышеназванном сериале. Брат актера, сыгравшего главного героя в фильме "Один дома" (1990) Маколея Калкина, известен и по другим киноработам. В его фильмографии более двух десятков кинолент.