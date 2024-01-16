В Лос-Анджелесе вручили награды премии "Эмми -2023"

Премию "Эмми-2023" вручали позже, чем обычно. В сентябре 2023 года прошла забастовка Гильдии сценаристов (WGA) и Гильдии актеров (SAG-AFTRA) США. По этой причине торжественную церемонию отложили на январь 2024 года. Кто же из телевизионных деятелей получил заветную статуэтку?
В номинации лучший драматический сериал - это "Наследники" (2018-2023). Многосерийная драма рассказывает о жизни Логана Роя, который занимает высокую должность главы международного медийного конгломерата. История борьбы за власть переплетается с семейной драмой.
Статуэтку "Эмми-2023" лучшего актера в драматическом сериале получил Киран Калкин за роль в вышеназванном сериале. Брат актера, сыгравшего главного героя в фильме "Один дома" (1990) Маколея Калкина, известен и по другим киноработам. В его фильмографии более двух десятков кинолент.
В номинации лучший актер в комедийном сериале первой премии был удостоен Джереми Аллен Уайт. Именно этот 32-летний актер сыграл главную роль того самого шеф-повара в "Медведе".
Лучшей актрисой в комедийном сериале на премии "Эмми-2023" стала Кинта Брансон. Свою награду звезда американского кино получила за участие в сериале "Начальная школа "Эбботт" (2021).
Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Дженнифер Кулидж за участие в "Белом лотосе". Эту блондинку наверняка все помнят по роли мамы Стифлера в фильме "Американский пирог" (1999).
Мэттью Макфэдиен получил награду премии "Эмми-2023" как лучший актер второго плана в драматическом сериале. Он сыграл также в сериале "Наследники", который забрал самое большое количество статуэток на 75-й церемонии Американской телевизионной академии.