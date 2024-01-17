Весеннее настроение: чем хороша фиалка на подоконнике и как за ней ухаживать

Если вы мечтаете о домашней оранжерее, то смело можете начинать с выращивания фиалок. Для любителей нежных цветов можно попробовать завести сенполию (узамбарскую фиалку).

Об этих необыкновенных, но довольно привередливых растениях сложено немало легенд. Одна из них рассказывает о том, как однажды бог Аполлон увидел молоденькую нимфу и отчаянно в нее влюбился. Он везде преследовал красавицу. Она же искала защиты от Аполлона и добралась до самого Зевса. Чтобы спасти прекрасную деву, громовержец превратил ее в фиалку и укрыл в тени кустарников от солнца. Но однажды дочь богини плодородия Персефона, собирая букет полевых цветов, сорвала фиалку. Богиню настиг поджидавший ее Аид, и она от испуга выронила букет, и рассыпались фиалки по всей земле.

На самом деле сенполии называются узамбарскими из-за места их происхождения. Их родина – Узамбарские горы Африки. Но и в условиях европейского климата она прижились довольно хорошо.





Разнообразие сортов этих фиалок поражает воображение! Их насчитывают до нескольких сотен. Отличаются цветы по форме цветков и листьев. Махровые, каемчатые, звездообразные... Выбирайте на ваш вкус и цвет! Такой цветок – настоящее украшение дома. А еще фиалки помогут ощутить весеннее настроение. Каковы эти цветы в уходе?

Температура и воздух

Оптимальная температура для фиалок – +21-22 градуса. Более прохладного воздуха эти цветы не очень боятся: 16 градусов тепла для них вполне комфортны. А вот резких перепадов температуры сенполии не любят. Также нужно иметь ввиду, что сквозняки для них губительны.

Солнечный свет

Его цветку нужно немного. Но и совсем в тени оставлять фиалку нельзя. Лучшее расположение – восточное или западное окно. Периодически сенполию нужно поворачивать так, чтобы солнце освещало растение со всех сторон.

Чтобы фиалка цвела весь год, ей достаточно 14 часового светового дня. Нехватку естественного освещения компенсируют лампами. Это могут быть люминесцентные лампы мощностью 40 Вт, расположенные в 30 см над растением.





Как правильно поливать

Фиалку не стоит заливать водой, но и пересушивать почву нельзя. Влага не должна попадать на листья сенполии. При постоянном увлажнении листов цветок портится. Лучше всего наливать воду в поддон. Корни фиалки наберут влаги ровно столько, сколько им потребуется.

Рассадка

Сенполии быстро разрастаются. Поэтому хотя бы раз в сезон кустики необходимо рассаживать. Широкая и невысокая плошка – лучший горшок для фиалки. Почву можно брать универсальную.

Также сенполии размножаются черенками. Для этого нужен здоровый лист нижнего уровня. Выбрав лист, нужно отрезать его по косой и поставить в воду до образования корней, а после посадить в землю.