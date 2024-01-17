Лайфхаки для милых дам: 5 дежурных советов

У "Клео.ру" заманчивое предложение: давайте жить проще и позитивнее. В круговороте женских забот полезные советы выручают практически каждый день.

Лайфхак 1 . Если в шкафчике с мукой появилась влага, положите в него несколько сухих лавровых листьев. Они впитают в себя сырость.





Лайфхак 2 . Если нижняя сторона утюга пожелтела и оставляет пятна на глаженой вещи, смочите ватный тампон в уксусе, протрите утюг, затем хорошенько натрите поверхность шерстяной тряпочкой.





Лайфхак 3 . Если пригласили домой друзей, чтобы отметить праздник, возьмите лак для ногтей и на каждом бокале напишите имя гостя или инициалы. Бокалы не перепутаются и будут радовать глаз, а потом надписи смываются обычной жидкостью для снятия лака.





Лайфхак 4 . Если потемнели от времени ложки, ножи и вилки — это поправимо. Опустите их в воду от сварившегося картофеля и оставьте на несколько минут и протрите обычным образом. Результат налицо!





Лайфхак 5 . Если вешаете сушиться свитер на веревку, а на нем остаются следы от прищепок – используйте полотенце. Протащите полотно через рукава, а затем прицепите к веревке в трех местах: по торчащим из рукавов краям полотенца и к участку в области горловины свитера.



