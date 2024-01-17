10 главных модных трендов весны 2024 года

От красной кожи до многослойности. "Клео.ру" рассказывает о моде и трендах весны 2024 года.

Мода всегда переменчива, и каждый сезон приносит с собой свои уникальные тренды. Весна 2024 года не является исключением. Вот 10 главных тенденций моды, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. АСИММЕТРИЯ Несимметричные линии будут преобладать на подиумах и в гардеробах модниц. Асимметричные платья, блузки и юбки по разной длине и форме станут главными героями этого сезона. Несимметричные линии будут преобладать на подиумах и в гардеробах модниц. Асимметричные платья, блузки и юбки по разной длине и форме станут главными героями этого сезона.





ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ



Сексуальность и изящество будут в центре внимания, и открытые плечи станут одним из самых востребованных трендов. Платья и топы с обнаженными плечами позволят женщинам выглядеть элегантно и соблазнительно.



АКЦЕНТНЫЕ РЕМНИ Главная деталь, которая поможет подчеркнуть талию и добавить образ, – это ремни. Независимо от формы или материала, ремни будут важным аксессуаром весеннего сезона. Главная деталь, которая поможет подчеркнуть талию и добавить образ, – это ремни. Независимо от формы или материала, ремни будут важным аксессуаром весеннего сезона.





ГОРЧИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

Горчичные оттенки станут настоящим хитом весны 2024 года. На неделях моды сезона весна-лето 2024 преобладали "томные" оттенки, которые ассоциируются скорее с холодным сезоном, нежели с теплым: бургунди, коричневый, горчичный.